Смог в Бишкеке даже летом. Депутаты требуют усилить контроль за заводами

На заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды депутаты жестко раскритиковали работу службы экологического и технического надзора. Парламентарии заявили, что отчеты чиновников расходятся с реальной экологической картиной в Бишкеке и Чуйской области.

Депутат Махабат Мавлянова обратила внимание коллег и представителей кабмина на то, что столица и Чуйская долина страдают от опасного смога круглый год, а не только во время отопительного сезона.

«Над Бишкеком стоит серый газ, и это очень опасно. Люди об этом даже не знают, занимаясь своими повседневными делами. Зимой все списывают на отопительный сезон и терпят эти 5–6 месяцев. Но давайте хотя бы летом обеспечим граждан чистым воздухом! В ваших отчетах и протоколах все написано идеально, но на деле это не так. Выйдите и посмотрите, какой газ накрыл Бишкек и половину Чуйской области», — возмутилась депутат.

Махабат Мавлянова подчеркнула, что основными источниками загрязнения являются промышленные объекты, включая кирпичные заводы в районе села Орок. Она отметила, что никто не требует закрывать предприятия, но бизнес обязан внедрять инновационные очистные технологии. В противном случае, с учетом планов по строительству новых заводов, Кыргызстан рискует стать непригодным для жизни.

В ходе дискуссии депутат Кубанычбек Самаков поднял вопрос о деятельности Кантского цементного завода, поинтересовавшись, выезжали ли экологические инспекторы на место для проверки жалоб населения, помимо формальных обещаний «рассмотреть вопрос».

Заместитель директора службы экологического и технического надзора Бекжан Султангазиев сообщил, что в прошлом году ведомство неоднократно проверяло Кантский цементный завод из-за обращений местных жителей.

«В прошлом году там установили новые фильтры, и лабораторные исследования подтвердили их эффективность. В производстве есть определенные процессы: в моменты запуска или остановки оборудования действительно происходят кратковременные выбросы пыли. Если проводить анализ именно в эти минуты, показатели будут другими. Однако во время нашего мониторинга в штатном режиме работы завода никаких превышений норм зафиксировано не было», — пояснил чиновник, добавив, что ведомство готово организовать совместный выезд с депутатами для демонстрации работы фильтров.

Депутат Махабат Мавлянова категорически не согласилась с позицией экотехинспекции. Она заявила, что ведомство пользуется устаревшими нормативами, которые позволяют заводам формально оставаться в рамках закона, фактически продолжая загрязнять воздух.

«В Европе полно заводов, но почему там чистый воздух? Потому что изменились международные требования. Ваши нынешние нормы устарели, необходимо разрабатывать новые стандарты. Посмотрите на современные мусоросжигательные заводы за рубежом — вокруг них районы остаются абсолютно чистыми, потому что все отвечает жестким регламентам. А у нас, если подняться в горы, видно, что Бишкек и Чуй накрыты серым газом. Хватит сидеть и рапортовать, что при проверках «все хорошо» — нужно менять сами регламенты и требования к экологии», — резюмировала нардеп.