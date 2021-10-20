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Власть

На балансе управделами президента состоит 179 машин. Кто ими пользуется — секрет

На балансе автотранспортного предприятия при управделами президента числится 179 машин. Об этом говорится в ответе администрации главы государства на запрос директора правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой.

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Отмечается, что в их числе легковой, грузовой, специальный транспорт, а также автобусы и микроавтобусы. 133 машины из 179 госучреждению «Автотранспортное предприятие» при управделами президента передали страны-партнеры бесплатно.

Однако, кто пользуется машинами, раскрывать в администрации главы государства не стали, сославшись на гриф ДСП (для служебного пользования).

«Такая необходимость обусловлена вопросами безопасности лиц, за которыми закреплены транспортные средства», — говорится в ответе.

В 2021 году на содержание гаража выделили 79 миллионов 266 тысяч 800 сомов.

В том числе расходы на зарплаты — 43 миллиона 376 тысяч 900 сомов, коммунальные услуги — 1 миллион 320 тысяч, служебные поездки — 1 миллион 111 тысяч 800 сомов. Остальное тратят на услуги связи, транспортные расходы, медикаменты.

Больше месяца прошло с тех пор, как глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова обратилась к президенту Садыру Жапарову. Она направила письмо с вопросами 2 сентября. 18 октября ей прислали ответ. Об этом Чолпон Джакупова сообщила 24.kg.

В частности, юрист требовала предоставить список должностных лиц органов государственной власти, а также всех иных, кто проживает на территории государственной резиденции № 1 «Ала-Арча» и других госрезиденций, сколько на это потрачено денег, сколько предусмотрено средств в госбюджете на эти расходы и другое. Всего в запросе было 27 вопросов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211001/
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