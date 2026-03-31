Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ о некоторых вопросах деятельности ОАО «Тундук».

Документ направлен на повышение эффективности работы компании и предусматривает перераспределение полномочий по управлению государственным участием в обществе.

Согласно указу, функции по реализации прав кабинета министров как акционера ОАО «Тундук» передаются от Министерства цифрового развития и инновационных технологий управлению делами президента.

Кабмину поручено привести свои решения в соответствие с указом.

Кроме того, внесены изменения в ранее подписанный Указ от 17 марта 2025 года о развитии цифровой трансформации — один из подпунктов признан утратившим силу.

Управлению делами президента совместно с профильным министерством поручено принять необходимые меры по реализации указа, а также обеспечить передачу государственного имущества в пользование ОАО «Тундук» в установленном порядке.

Контроль за исполнением документа возложен на соответствующее управление администрации главы государства.

Указ вступит в силу через десять дней после официального опубликования.