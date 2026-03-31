Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ о некоторых вопросах деятельности ОАО «Тундук».
Документ направлен на повышение эффективности работы компании и предусматривает перераспределение полномочий по управлению государственным участием в обществе.
Согласно указу, функции по реализации прав кабинета министров как акционера ОАО «Тундук» передаются от Министерства цифрового развития и инновационных технологий управлению делами президента.
Кабмину поручено привести свои решения в соответствие с указом.
Кроме того, внесены изменения в ранее подписанный Указ от 17 марта 2025 года о развитии цифровой трансформации — один из подпунктов признан утратившим силу.
Управлению делами президента совместно с профильным министерством поручено принять необходимые меры по реализации указа, а также обеспечить передачу государственного имущества в пользование ОАО «Тундук» в установленном порядке.
Контроль за исполнением документа возложен на соответствующее управление администрации главы государства.
Указ вступит в силу через десять дней после официального опубликования.