Власть

Управление «Тундуком» передают администрации президента — подписан указ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ о некоторых вопросах деятельности ОАО «Тундук».

Документ направлен на повышение эффективности работы компании и предусматривает перераспределение полномочий по управлению государственным участием в обществе.

Согласно указу, функции по реализации прав кабинета министров как акционера ОАО «Тундук» передаются от Министерства цифрового развития и инновационных технологий управлению делами президента.

Кабмину поручено привести свои решения в соответствие с указом.

Кроме того, внесены изменения в ранее подписанный Указ от 17 марта 2025 года о развитии цифровой трансформации — один из подпунктов признан утратившим силу.

Управлению делами президента совместно с профильным министерством поручено принять необходимые меры по реализации указа, а также обеспечить передачу государственного имущества в пользование ОАО «Тундук» в установленном порядке.

Контроль за исполнением документа возложен на соответствующее управление администрации главы государства.

Указ вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
Кабмин изменил правила альтернативной службы и мобрезерва
Рубль и тенге укрепились к сому, евро дешевеет. Курс валют на 31 марта
Глава НОК Кыргызстана Умбеталы Кыдыралиев подал в отставку
Требования к страхованию по исламским принципам утвердил кабинет министров