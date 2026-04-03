Власть

Госстрах передали управделами президента: подписан новый указ

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о внесении изменений в документ о развитии страхового рынка.

Согласно изменениям, функции акционера ОАО «Государственная страховая организация» передаются от Министерства финансов к управлению делами президента.

Ранее эти полномочия находились в ведении Минфина, однако теперь управление акционерной долей государства в компании будет осуществляться через администрацию президента.

Кроме того, один из пунктов предыдущего указа признан утратившим силу.

Документ принят в целях повышения эффективности деятельности Государственной страховой организации.

Указ вступит в силу через семь дней после официального опубликования.
