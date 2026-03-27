В Кыргызстане строят крупнейший Конгресс-холл. Что в нем будет

В Кыргызстане продолжается строительство современного Конгресс-холла общей площадью 39 тысяч квадратных метров. Проект реализуется при поддержке президента Садыра Жапарова и находится под контролем управляющего делами президента Каныбека Туманбаева.
Как сообщили официальные источники, объект станет крупнейшей площадкой подобного формата в стране. В здании предусмотрены два этажа и подземный уровень.
Также предусмотрена парковка примерно на 300 автомобилей — как крытая, так и открытая. Рядом с комплексом планируется строительство восьми гостевых домов со всеми необходимыми условиями.
В настоящее время строительные работы продолжаются. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается летом текущего года.