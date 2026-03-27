В Кыргызстане строят крупнейший Конгресс-холл. Что в нем будет

В Кыргызстане продолжается строительство современного Конгресс-холла общей площадью 39 тысяч квадратных метров. Проект реализуется при поддержке президента Садыра Жапарова и находится под контролем управляющего делами президента Каныбека Туманбаева.

Как сообщили официальные источники, объект станет крупнейшей площадкой подобного формата в стране. В здании предусмотрены два этажа и подземный уровень.

Конгресс-холл будет включать большой конференц-зал на 1 тысячу 238 мест, банкетный зал на 1 тысячу человек, несколько залов для мероприятий различного формата, пять переговорных комнат для двусторонних встреч, а также современный пресс-центр.

Также предусмотрена парковка примерно на 300 автомобилей — как крытая, так и открытая. Рядом с комплексом планируется строительство восьми гостевых домов со всеми необходимыми условиями.

В настоящее время строительные работы продолжаются. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается летом текущего года.