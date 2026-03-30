Снос Дома художника. Постановление мэрии Бишкека обжаловали в суде

На заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре рассматривают проект постановления «О даче согласия на безвозмездное отчуждение в государственную собственность земельных участков, расположенных по адресу: город Бишкек, проспект Чуй, 108 и улица Киевская, 55».

Напомним, по данным мэрии, от управления делами президента поступило письмо от 20 января 2026 года № 11/112 с просьбой о передаче земли в госсобственность.

В отношении указанных земельных участков постановлением столичного муниципалитета от 23 февраля 2026-го № 52 отменены:

постановление органа местного самоуправления Бишкека от 18 декабря 1995 года № 253 «О предоставлении в пользование Союзу художников КР земельного участка под «Дом художника» по проспекту Чуй, 108»;

постановление мэрии столицы «О предоставлении ОсОО «Пейджинговая компания «Ареопаг-Пейдж» во временное пользование земельного участка под административно-производственное здание по улице Киевской, 55» от 15 апреля 2002-го № 215.

Юрист Евгений Савченко, представляющий интересы Дома художника, сообщил, что это постановление муниципалитета обжаловали в Административном суде. Рассмотрение дела назначили на 16 апреля.

«В приложении к постановлению БГК указано, что это просто земельный участок без строения. Но там есть здания, которые принадлежат не мэрии, а Союзу художников. Кроме того, здание — памятник архитектуры республиканского значения, но этот момент не нашел отражения в проекте обоснования. По адресу: проспект Чуй, 108 есть и другие собственники — мастерские во дворе, у людей есть документы, но их мнение никто не спрашивал. Мы не согласны с позицией мэрии. Горкенешу нужно повременить до решения суда», — сказал он.

Заместитель мэра Азамат Кадыров отметил, что муниципалитет передает ГАУГИ только право на земельный участок.

«Участок по проспекту Чуй, 108 передали Союзу художников в 1949 году. В 1953 году здесь построили и ввыели в эксплуатацию нынешнее здание Дома художника. По законодательству земля, находящаяся под зданиями и сооружениями, является собственностью владельца здания. Где законность постановления? Оно изначально будет незаконным в случае принятия», — подчеркнул Евгений Савченко.