В Бишкеке началось строительство масштабного культурного комплекса «Манас»

В столице состоялась торжественная закладка капсулы времени в честь начала строительства нового культурного центра «Манас».

В церемонии принял участие управляющий делами президента Каныбек Туманбаев, который дал официальный старт реализации проекта.

Сообщается, что под строительство комплекса выделен земельный участок площадью 2 гектара. Общая площадь здания составит 6 тысяч 681 квадратный метр.

По данным организаторов, центр «Манас» станет современным культурным пространством, ориентированным на развитие национальной культуры, сохранение историко-культурного наследия и проведение мероприятий различного уровня.

Завершение строительства запланировано на второй квартал 2027 года.

Отмечается, что комплекс будет работать на принципах самоокупаемости и обеспечивать свои расходы за счет собственных доходов.