В Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и авто

В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение проект приказа об утверждении стандартов государственных услуг, предоставляемых управлением делами президента и его подведомственными учреждениями.

Документ направлен на повышение качества, прозрачности и единообразия оказания услуг гражданам и бизнесу. Речь идет, в первую очередь, о сервисах, связанных с транспортом и водительскими документами.

Согласно проекту, предлагается утвердить стандарты по следующим ключевым услугам:

выдача и срочная выдача водительских удостоверений;

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

срочная регистрация авто с выдачей номерных знаков;

постановка на временный учет транспорта иностранных граждан;

регистрация тракторов и спецтехники;

подтверждение данных о транспорте и водительских правах;

наложение ограничений (арест, залог) на авто;

прием экзаменов на получение водительских удостоверений и прав тракториста.

Отмечается, что после передачи функций регистрации транспорта в ведение управления делами президента был создан Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава. Именно этот орган станет ответственным за разработку и внедрение новых стандартов.

Кроме того, ранее в Единый реестр государственных услуг уже были включены новые сервисы — в частности, срочная выдача водительских удостоверений и ускоренная регистрация авто.

Как указано в справке-обосновании, принятие документа не повлечет дополнительных расходов из бюджета и не несет негативных социальных или правовых последствий.

Проект размещен на Едином портале общественного обсуждения нормативных правовых актов. После утверждения приказ вступит в силу через семь рабочих дней со дня официального опубликования.