В Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и авто

В Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение проект приказа об утверждении стандартов государственных услуг, предоставляемых управлением делами президента и его подведомственными учреждениями.
Документ направлен на повышение качества, прозрачности и единообразия оказания услуг гражданам и бизнесу. Речь идет, в первую очередь, о сервисах, связанных с транспортом и водительскими документами.
Согласно проекту, предлагается утвердить стандарты по следующим ключевым услугам:
- выдача и срочная выдача водительских удостоверений;
- регистрация и перерегистрация транспортных средств;
- срочная регистрация авто с выдачей номерных знаков;
- постановка на временный учет транспорта иностранных граждан;
- регистрация тракторов и спецтехники;
- подтверждение данных о транспорте и водительских правах;
- наложение ограничений (арест, залог) на авто;
- прием экзаменов на получение водительских удостоверений и прав тракториста.
Отмечается, что после передачи функций регистрации транспорта в ведение управления делами президента был создан Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава. Именно этот орган станет ответственным за разработку и внедрение новых стандартов.
Кроме того, ранее в Единый реестр государственных услуг уже были включены новые сервисы — в частности, срочная выдача водительских удостоверений и ускоренная регистрация авто.
Как указано в справке-обосновании, принятие документа не повлечет дополнительных расходов из бюджета и не несет негативных социальных или правовых последствий.
Проект размещен на Едином портале общественного обсуждения нормативных правовых актов. После утверждения приказ вступит в силу через семь рабочих дней со дня официального опубликования.