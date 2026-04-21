«Кыргызиндустрию» передают управделами президента

Кабинет министров Кыргызстана принял решение о перераспределении полномочий в управлении государственными активами. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, функции по реализации прав акционера государства в ОАО «Кыргызиндустрия» передают от Государственного агентства по управлению госимуществом управлению делами президента.

Изменения направлены на повышение эффективности работы компаний с государственным участием и совершенствование системы корпоративного управления.

Кроме того, внесены поправки в постановление 2021 года о создании «Кыргызиндустрии» — один из подпунктов признан утратившим силу.

Реализацию решения совместно обеспечат управделами президента и Госагентство по управлению госимуществом.

Контроль за исполнением постановления возложен на администрацию президента.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.