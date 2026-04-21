11:41
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Власть

«Кыргызиндустрию» передают управделами президента

Кабинет министров Кыргызстана принял решение о перераспределении полномочий в управлении государственными активами. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, функции по реализации прав акционера государства в ОАО «Кыргызиндустрия» передают от Государственного агентства по управлению госимуществом управлению делами президента.

Изменения направлены на повышение эффективности работы компаний с государственным участием и совершенствование системы корпоративного управления.

Кроме того, внесены поправки в постановление 2021 года о создании «Кыргызиндустрии» — один из подпунктов признан утратившим силу.

Реализацию решения совместно обеспечат управделами президента и Госагентство по управлению госимуществом.

Контроль за исполнением постановления возложен на администрацию президента.

Документ вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/371212/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
Госстрах передали управделами президента: подписан новый указ
Управление «Тундуком» передают администрации президента — подписан указ
Снос Дома художника. Постановление мэрии Бишкека обжаловали в суде
В Кыргызстане строят крупнейший Конгресс-холл. Что в нем будет
В Бишкеке началось строительство масштабного культурного комплекса «Манас»
В Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и авто
На стадионе «Бишкек Арена» откроют трехэтажный торговый центр
Управделами президента просит 50 гектаров в Южной планировочной зоне Бишкека
Доходы парка «Ала-Арча» выросли в четыре раза: скоро открытие канатной дороги
Новый Ошский рынок. При мэрии создадут комиссию для работы с торговцами
Популярные новости
Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Камеры, рейды и контроль рынков. Кабмин готовит жесткую реформу налогов
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
Бизнес
DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
«Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
Экоакция к Дню Земли: KOICA и JICA укрепляют связи через K-культуру
20 лет вместе: MEGA предлагает VIP-номера по специальным ценам
21 апреля, вторник
11:32
В Вашингтоне представили инициативу Silk Seven Plus для развития связей в ЦА В Вашингтоне представили инициативу Silk Seven Plus для...
11:31
Остановку у старого автовокзала превратили в парковку. УПСМ налагает штрафы
11:27
Общий объем активов Нацбанка Кыргызстана достиг 896,9 миллиарда сомов
11:26
«Кыргызиндустрию» передают управделами президента
11:21
Комитет ЖК одобрил законопроект об оптимизации дипломатической службы КР