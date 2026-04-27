Власть

На достройку нового Ошского рынка направят 8,7 миллиарда сомов — Дастан Бекешев

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил, что на достройку нового Ошского рынка планируется выделить 8 миллиардов 745 миллионов сомов. Средства предоставит один из государственных банков, а гарантом по кредиту выступит республиканский бюджет. Об этом парламентарий сообщил в социальных сетях.

По его словам, соответствующие распоряжения парламент рассмотрит сегодня. Финансирование направят предприятию «Кыял», которое находится при управлении делами президента.

Дастан Бекешев предположил, что в перспективе управление делами главы государства может сосредоточить в своих руках значительное количество предприятий.

«В скором времени управделами президента будет обладать всеми предприятиями. Это уже выглядит как «второй кабмин или теневое правительство», — отметил он.

При этом депутат пояснил механизм возврата средств. 

«После того как Ошский рынок достроится, его сдадут в аренду, и с этой аренды он будет отдавать этот кредит», — заметил он.

Дастан Бекешев также подчеркнул: несмотря на то что деньги предоставляет банк, финансовые обязательства в конечном итоге обеспечиваются государством, поскольку гарантом выступает республиканский бюджет.
Материалы по теме
Глава Минтранса проинспектировал строительство новых дорог в Бишкеке
«Кыргызиндустрию» передают управделами президента
Рейд Царикаева на Ошском рынке закончился конфликтами с продавцами
Госстрах передали управделами президента: подписан новый указ
Управление «Тундуком» передают администрации президента — подписан указ
Снос Дома художника. Постановление мэрии Бишкека обжаловали в суде
В Кыргызстане строят крупнейший Конгресс-холл. Что в нем будет
В Бишкеке началось строительство масштабного культурного комплекса «Манас»
В Кыргызстане хотят утвердить новые стандарты госуслуг для водителей и авто
На стадионе «Бишкек Арена» откроют трехэтажный торговый центр
Садыр Жапаров провел переговоры с&nbsp;Владимиром Путиным. О&nbsp;чем говорили Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем говорили
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их&nbsp;аппаратов Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
На&nbsp;1&nbsp;апреля объем воды в&nbsp;Токтогульском водохранилище составил 7&nbsp;миллиардов кубов На 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 миллиардов кубов
В&nbsp;Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с&nbsp;Владимиром Путиным В Кремле готовят закрытую встречу Садыра Жапарова с Владимиром Путиным
Бизнес
Распредкомпании заявили о&nbsp;риске монополии рынка и&nbsp;просят президента вмешаться Распредкомпании заявили о риске монополии рынка и просят президента вмешаться
BAKAI и&nbsp;ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR&mdash;2026 BAKAI и ГУУР МВД Кыргызской Республики против кибермошенничества: CYBERTOR—2026
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
27 апреля, понедельник
11:23
Рев моторов, тысячи байков и этно-шоу — Бишкек открыл мотосезон Рев моторов, тысячи байков и этно-шоу — Бишкек открыл м...
11:19
Президентскую компенсацию учителям будут платить и через год — Минпросвещения
11:18
Конкретные примеры, как изменилась зарплата педагогических работников в КР
11:15
Юристы проконсультируют бесплатно. Адреса пунктов помощи по всему Кыргызстану
11:09
В Джалал-Абаде бабушка добивается опеки, но суд не принимает иск