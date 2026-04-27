Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил, что на достройку нового Ошского рынка планируется выделить 8 миллиардов 745 миллионов сомов. Средства предоставит один из государственных банков, а гарантом по кредиту выступит республиканский бюджет. Об этом парламентарий сообщил в социальных сетях.

По его словам, соответствующие распоряжения парламент рассмотрит сегодня. Финансирование направят предприятию «Кыял», которое находится при управлении делами президента.

Дастан Бекешев предположил, что в перспективе управление делами главы государства может сосредоточить в своих руках значительное количество предприятий.

«В скором времени управделами президента будет обладать всеми предприятиями. Это уже выглядит как «второй кабмин или теневое правительство», — отметил он.

При этом депутат пояснил механизм возврата средств.

«После того как Ошский рынок достроится, его сдадут в аренду, и с этой аренды он будет отдавать этот кредит», — заметил он.

Дастан Бекешев также подчеркнул: несмотря на то что деньги предоставляет банк, финансовые обязательства в конечном итоге обеспечиваются государством, поскольку гарантом выступает республиканский бюджет.