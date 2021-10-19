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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. В Баткенском районе 31 дом все еще не восстановлен

В Баткенской области не завершено строительство 31 дома, разрушенного таджикскими военными во время конфликта. Об этом 24.kg сообщили в полномочном представительстве президента в регионе.

По их информации, строительство жилья находится на завершающем этапе.

«Всего было разрушено 140 домов. Сто из них — в Лейлекском районе, они польностью восстановлены. Девять домов в селе Ак-Сай Баткенского района тоже передали в эксплуатацию. Сейчас строим 31 дом для жителей Баткенского района», — отметили в обладминистрации.

Напомним, конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210872/
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