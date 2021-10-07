Задержание кыргызстанцев в Шереметьево: пограничная проверка завершена

Все граждане Кыргызстана, прилетевшие в международный аэропорт Шереметьево прошли контроль. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе посольства КР в РФ.

Отмечается, что во время проверки документов у одного из пассажиров выявлен запрет на въезд в Россию.

«Все прилетевшие в аэропорт Шереметьево 6 и 7 октября кыргызстанцы прошли через контрольно-пропускной пункт, кроме одного человека. Усиленные проверочные мероприятия проводятся в отношении прибывающих в Россию граждан ряда стран», — сообщили в дипмиссии КР.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево со вчерашнего дня не пропускают граждан КР. У прилетевших забрали общегражданские паспорта и ID-карты.

По данным нашего посольства, Пограничная служба ФСБ РФ проводит проверочные мероприятия в отношении граждан Кыргызстана, прибывших в Москву. Проверка проводится в связи с ранее выявленными отдельными случаями изменения персональных данных гражданами КР, которым запрещен въезд в Россию. Пограничниками усилены меры по пресечению подобных нарушений со стороны кыргызстанцев.