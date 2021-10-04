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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Сына депутата Самата Ибраева до сих пор не экстрадировали в Кыргызстан

По уголовному делу в отношении сына депутата Самата Ибраева назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что расследованием дела занимается следственная служба ГУВД Бишкека.

«Уголовное дело в отношении Данияра Ибраева возбуждено по статье «Мошенничество» УК КР. Идет процесс экстрадиции, он объявлен в розыск», — сообщили в редакции.

Сведений о задержании Данияра Ибраева в надзорном органе нет.

Напомним, на митинг к «Белому дому» вышли предприниматели. Участники акции протеста потребовали привлечь к уголовной ответственности депутата Самата Ибраева, а также членов его семьи.

Сына депутата Самата Ибраева подозревают в семи фактах мошенничества. В милицию обратились несколько строительных компаний, заявив, что Ибраев, предлагая поставки строительной арматуры, завладел их деньгами в особо крупном размере. Ущерб составил 507 миллионов 352 тысячи 49 сомов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/209207/
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