11:13
USD 87.43
EUR 102.30
RUB 1.16
Общество

В Кыргызстане мошенники рассылают поддельные уведомления об оплате налогов

Налоговая служба Кыргызстана предупредила об участившихся случаях мошенничества, связанных с рассылкой поддельных уведомлений об оплате налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, злоумышленники выдают фальшивые извещения за официальные письма от имени ГНС, пытаясь ввести граждан в заблуждение и завладеть их деньгами.

В службе напомнили, что официальные уведомления направляют только через почту или «Кабинет налогоплательщика». ГНС не использует мессенджеры, такие как WhatsApp или Telegram, для рассылки уведомлений. Сотрудники ведомства не требуют переводов на частные счета.

ГНС
Фото ГНС. Рассылка поддельных налоговых извещений
Граждан призывают соблюдать осторожность и не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать персональные данные, пароли и банковские реквизиты и не оплачивать счета по сомнительным данным.

В случае получения подозрительных сообщений рекомендуется перепроверить информацию в территориальном налоговом органе или обратиться за разъяснениями по короткому номеру 116.

Отмечается, что проверить наличие налоговой задолженности и произвести оплату можно через «Кабинет налогоплательщика» или мобильные приложения банков.

Граждан просят сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372518/
просмотров: 93
Версия для печати
30 апреля, четверг
11:10
В Оше нашли и оштрафовали мужчину, выбросившего мусор прямо на обочине дороги В Оше нашли и оштрафовали мужчину, выбросившего мусор п...
11:08
В Кыргызстане мошенники рассылают поддельные уведомления об оплате налогов
11:06
Кулов о деле Ташиева: Громкие обвинения не приговор, выводы делать рано
11:01
Курс валют в банках Кыргызстана на 30 апреля: евро подешевел
11:00
Жогорку Кенеш упростил оформление документов для силовиков и их семей