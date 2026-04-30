В Кыргызстане мошенники рассылают поддельные уведомления об оплате налогов

Налоговая служба Кыргызстана предупредила об участившихся случаях мошенничества, связанных с рассылкой поддельных уведомлений об оплате налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, злоумышленники выдают фальшивые извещения за официальные письма от имени ГНС, пытаясь ввести граждан в заблуждение и завладеть их деньгами.

В службе напомнили, что официальные уведомления направляют только через почту или «Кабинет налогоплательщика». ГНС не использует мессенджеры, такие как WhatsApp или Telegram, для рассылки уведомлений. Сотрудники ведомства не требуют переводов на частные счета.

Фото ГНС. Рассылка поддельных налоговых извещений

Граждан призывают соблюдать осторожность и не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать персональные данные, пароли и банковские реквизиты и не оплачивать счета по сомнительным данным.

В случае получения подозрительных сообщений рекомендуется перепроверить информацию в территориальном налоговом органе или обратиться за разъяснениями по короткому номеру 116.

Отмечается, что проверить наличие налоговой задолженности и произвести оплату можно через «Кабинет налогоплательщика» или мобильные приложения банков.

Граждан просят сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.