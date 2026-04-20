Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с инвестированием средств

Сотрудники УВД Первомайского района Бишкека задержали подозреваемого в мошенничестве, сообщает его пресс-служба.

По ее данным, 24 марта в УВД с заявлением обратился Д.С. с просьбой принять меры в отношении гражданина по имени Т. С марта по май 2025 года обманным путем, войдя в доверие под предлогом инвестирования в агромагазин по продаже минеральных и химических удобрений, он завладел денежными средствами в размере 3 миллионов 937 тысяч 500 сомов. После этого не выполнил взятые на себя обязательства и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УВД Первомайского района установили и задержали подозреваемого А.Т., 1988 года рождения. Он доставлен в следственную службу УВД, где в порядке статьи 96 УПК водворен в ИВС ГУВД.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Если вы стали жертвой либо свидетелем действий указанного лица, в милиции просят сообщить по телефонам: +996507346409 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/371044/
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с инвестированием средств