На депутата Самата Ибраева и его сына пожаловались в ГКНБ и Генпрокуратуру

Предприниматели просят принять меры и возбудить уголовное дело в отношении депутата парламента Самата Ибраева, а также членов его семьи. Об этом 24.kg заявила общественный деятель Токтайым Уметалиева.

По ее словам, на митинг к «Белому дому» вышли предприниматели, пострадавшие от действий нардепа.

«Самат Ибраев открыл компанию «Строй мир», которая занимается перевозкой арматуры. В 2017 году бизнесмены вкладывали деньги в компанию для того, чтобы потом получить проценты. Спустя некоторое время Самат Ибраев сначала не выплачивал дивиденды вовремя, а затем и вовсе перестал это делать. Позже он открыл еще несколько компаний, оформив на сына Данияра Ибраева, свою сестру Эркингуль Ибраеву и супругу. Официально в Генпрокуратуру, ГКНБ и к президенту обратились 32 человека. Примерная сумма, которую не выплатил Самат Ибраев, — $35 миллионов. Нардеп возглавляет фонд Саякбая Каралаева, показывает свою набожность, а сам обманул людей на крупную сумму денег», — сказала Токтайым Уметалиева.

Общественный деятель рассказала, что ее родственник тоже пострадал от действий фирмы Самата Ибраева.

«У моего родственника болел отец. Чтобы купить дорогостоящие лекарства, нужны были деньги. Им посоветовали вложиться в фирму депутата и получать оттуда прибыль. В итоге мой родственник продал квартиру, не смог спасти отца, а деньги ему не вернули», — сообщила она.