Происшествия

Представлялся инвестором и брал миллионы. В городе Ош задержан мошенник

В Оше задержан мужчина, подозреваемый в серии мошенничеств с крупными суммами денег. Об этом сообщили в городском управлении внутренних дел.

По данным милиции, задержанным оказался С. уулу Н., 1998 года рождения, уроженец Узгенского района. Он входил в доверие к гражданам, представляясь крупным инвестором, и под предлогом краткосрочных займов на 10 дней получал крупные суммы денег, которые впоследствии не возвращал.

Следствие установило, что 26 февраля 2026 года он взял у жителя Оша 600 тысяч сомов, а уже 28 февраля, не вернув долг, получил от него еще 1 миллион сомов.

Кроме того, 9 марта подозреваемый обманул женщину, пообещав вернуть деньги в течение 10 дней. Он убедил ее перевести средства через банковское приложение — сначала 395 тысяч сомов, затем 400 тысяч и позже еще 200 тысяч сомов. Общий ущерб составил 995 тысяч сомов.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В милиции отмечают, что следствие продолжается, и не исключают наличие других пострадавших. Граждан, которые могли столкнуться с действиями подозреваемого, просят обратиться в управление внутренних дел города Оша.
Материалы по теме
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с инвестированием средств
В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве на 3 миллиона сомов
В МВД прокомментировали видео с избиением парня при задержании
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничествах с ремонтом автомашин
Представившись сотрудниками госорганов, мошенники забрали почти 4 миллиона сомов
В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества
Задержан подозреваемый в мошенничестве при поставке автомобиля BMW X7
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с продажей автомобилей
Мошенничество в Сокулуке: фермер лишился скота почти на 4 миллиона сомов
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве с использованием мессенджеров
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5 В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5
Военная техника и&nbsp;запрет на&nbsp;передвижение. На&nbsp;Иссык-Куле вводят комендантский час Военная техника и запрет на передвижение. На Иссык-Куле вводят комендантский час
Раису Атамбаеву вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;МВД&nbsp;&mdash; заявление дочери Раису Атамбаеву вызвали на допрос в МВД — заявление дочери
В&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области объявили штормовое предупреждение В Бишкеке и Чуйской области объявили штормовое предупреждение
Бизнес
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК&nbsp;Tian Shan&nbsp;1 Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
DemirBank запустил образовательный кредит под 0&nbsp;процентов DemirBank запустил образовательный кредит под 0 процентов
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лучший работодатель&raquo; на&nbsp;премии HR&nbsp;Excellence 2026 «Элдик Банк» — «Лучший работодатель» на премии HR Excellence 2026
