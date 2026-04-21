Представлялся инвестором и брал миллионы. В городе Ош задержан мошенник

В Оше задержан мужчина, подозреваемый в серии мошенничеств с крупными суммами денег. Об этом сообщили в городском управлении внутренних дел.

По данным милиции, задержанным оказался С. уулу Н., 1998 года рождения, уроженец Узгенского района. Он входил в доверие к гражданам, представляясь крупным инвестором, и под предлогом краткосрочных займов на 10 дней получал крупные суммы денег, которые впоследствии не возвращал.

Следствие установило, что 26 февраля 2026 года он взял у жителя Оша 600 тысяч сомов, а уже 28 февраля, не вернув долг, получил от него еще 1 миллион сомов.

Кроме того, 9 марта подозреваемый обманул женщину, пообещав вернуть деньги в течение 10 дней. Он убедил ее перевести средства через банковское приложение — сначала 395 тысяч сомов, затем 400 тысяч и позже еще 200 тысяч сомов. Общий ущерб составил 995 тысяч сомов.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В милиции отмечают, что следствие продолжается, и не исключают наличие других пострадавших. Граждан, которые могли столкнуться с действиями подозреваемого, просят обратиться в управление внутренних дел города Оша.