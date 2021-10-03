Ситуация с «Кумтором». Садыр Жапаров прокомментировал судебные разбирательства

Садыр Жапаров высказался по вопросам, которые сейчас широко обсуждаются в обществе, в том числе по проекту «Кумтор». Президент опубликовал пост на своей странице в Facebook.

По его словам, переговоры в Женеве прошли не по нашей просьбе, а по инициативе Centerra. В составе нашей делегации было четыре человека.

«По поводу того, что LBMA отказалась принимать наше золото. Гражданам, поднимающим ажиотаж, мол, теперь мы не сможем продать золото, хочу сказать: не волнуйтесь. Золото всегда найдет сбыт. Покупатели стоят в очереди», — заявил Садыр Жапаров.

Он также ответил, что буде, если Кыргызстан проиграет международный арбитражный суд по делу «Кумтора».

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«Есть также те, которые говорят, что будет, если мы проиграем в международном арбитражном суде? Мы не проиграем, мы выигрываем. Хорошо, допустим, нас победили под влиянием мировой мафии. Они перенесут к себе «Кумтор»? Земля наша, горы наши, богатство наше, и, наконец, люди наши. Верно? Главное, чтобы была поддержка народа», — считает глава государства.

По его словам, сейчас на месторождении добывают золото и продолжат это делать.

«Никто не сможет нам препятствовать», — заключил Садыр Жапаров.