Простофакты. Что чиновники говорили об отключении электроэнергии

Накануне в Кыргызстане ввели запрет на уличное и рекламное освещение. Ограничения также коснулись парков, скверов, кафе, ресторанов, магазинов...
Жители столицы вчера же смогли оценить изменения. «Черный квадрат Бишкека» — так горожане окрестили введенные властями ограничения.
Стоит отметить, что всего две недели назад министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев заверял кыргызстанцев, что отключений электроэнергии зимой не будет.
Отключений из-за недостатка электроэнергии не будет: импорт есть, собственная выработка есть.Доскул Бекмурзаев
Но уже 29 сентября выяснилось, что света на всех не хватит. Весь осенне-зимний период в вечернее и ночное время города и села Кыргызстана будут погружать в темноту.
На весь осенне-зимний период введен запрет на уличное и рекламное освещение в вечернее и ночное время для экономии электроэнергии.глава Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев
Куда делась электроэнергия за две недели — неизвестно.