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Власть

#Простофакты. Что чиновники говорили об отключении электроэнергии

Накануне в Кыргызстане ввели запрет на уличное и рекламное освещение. Ограничения также коснулись парков, скверов, кафе, ресторанов, магазинов...

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Жители столицы вчера же смогли оценить изменения. «Черный квадрат Бишкека» — так горожане окрестили введенные властями ограничения.

Стоит отметить, что всего две недели назад министр энергетики и промышленности Доскул Бекмурзаев заверял кыргызстанцев, что отключений электроэнергии зимой не будет.

Отключений из-за недостатка электроэнергии не будет: импорт есть, собственная выработка есть.

Доскул Бекмурзаев

Но уже 29 сентября выяснилось, что света на всех не хватит. Весь осенне-зимний период в вечернее и ночное время города и села Кыргызстана будут погружать в темноту.

На весь осенне-зимний период введен запрет на уличное и рекламное освещение в вечернее и ночное время для экономии электроэнергии.

глава Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев

Куда делась электроэнергия за две недели — неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208880/
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