16:13
USD 87.40
EUR 102.18
RUB 1.16
Экономика

За три года потери в электросетях Кыргызстана сократились на 1,5 процента

Потери электроэнергии в сетях Кыргызстана за последние годы снизились. Если в 2022-м их уровень составлял 12,1 процента, то по итогам 2025 года показатель сократился до 10,6 процента (снижение на 1,5 процента). Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Омурбек Женишбеков на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

По его словам, снижение потерь стало возможным благодаря внедрению автоматизированной системы контроля учета электроэнергии и реконструкции линий электропередачи.

В то же время число абонентов ежегодно растет в среднем на 2,3 процента. Если в 2021 году оно составляло 1 миллион 524 тысячи 314, то к 2025-му достигло 1 миллиона 621 тысячи 292.

На сегодня в стране установлено 1 миллион 651 тысяча счетчиков электроэнергии. Из них 44 процента, или 728 тысяч, остаются устаревшими электронными приборами учета.

Доля «умных» счетчиков составляет 56 процентов — это 923 тысячи 107 абонентов, обеспеченных современными приборами учета.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/372076/
просмотров: 89
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
27 апреля, понедельник
16:11
Четырехлетняя девочка, выпавшая с матерью с шестого этажа, выписана из больницы Четырехлетняя девочка, выпавшая с матерью с шестого эта...
16:09
Акыйкатчы обяжут отчитываться не только перед ЖК, но и профильными госорганами
16:04
За три года потери в электросетях Кыргызстана сократились на 1,5 процента
16:01
Хотели как лучше, не вышло. Парковка мэрии на Орто-Сайском рынке стала квестом
15:45
В Румынии ввели пожизненный срок за убийства женщин