За три года потери в электросетях Кыргызстана сократились на 1,5 процента

Потери электроэнергии в сетях Кыргызстана за последние годы снизились. Если в 2022-м их уровень составлял 12,1 процента, то по итогам 2025 года показатель сократился до 10,6 процента (снижение на 1,5 процента). Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Омурбек Женишбеков на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

По его словам, снижение потерь стало возможным благодаря внедрению автоматизированной системы контроля учета электроэнергии и реконструкции линий электропередачи.

В то же время число абонентов ежегодно растет в среднем на 2,3 процента. Если в 2021 году оно составляло 1 миллион 524 тысячи 314, то к 2025-му достигло 1 миллиона 621 тысячи 292.

На сегодня в стране установлено 1 миллион 651 тысяча счетчиков электроэнергии. Из них 44 процента, или 728 тысяч, остаются устаревшими электронными приборами учета.

Доля «умных» счетчиков составляет 56 процентов — это 923 тысячи 107 абонентов, обеспеченных современными приборами учета.