Экономика

За три года к сети ОАО «НЭСК» подключены почти 97 тысяч бытовых абонентов

Министерство энергетики КР с целью обеспечения населения бесперебойной электрической энергией и увеличения генерации, реализует крупные проекты и ведет непрерывную работу. Однако в связи с тем, что численность населения превысила 7 миллионов 413,6 тысячи человек, количество потребителей электрической энергии с каждым днем растет. 

Ежегодно строятся школы, детские сады, больницы, а также дома Государственной ипотечной компании, которые полностью обеспечиваются электрической энергией. Рост численности населения в стране приводит к дополнительным нагрузкам в энергетике. 

Так, за последние три года к сетям ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» подключены новые 4 тысячи 192 промышленных и 96 тысяч 975 бытовых абонентов. Это означает рост потребления электрической энергии на 1 миллион 353 тысяч 192 кВт/час.

В 2026 году при вводе дополнительно 100 объектов потребуется еще большее потребление. Для обеспечения этих абонентов электрической энергией, в соответствии с поручением Министерства энергетики, ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» проводит ремонтные работы качественно и своевременно, обновляет устаревшее оборудование и реконструирует подстанции.
