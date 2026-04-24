Себестоимость 1 киловатта электроэнергии в КР в 2026 году составит 3,03 сома

Себестоимость 1 киловатта электроэнергии в Кыргызстане в 2026 году составит 3,03 сома. Об этом на заседании депутатской группы «Ишеним» сообщил директор департамента по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики КР Тимур Орозалиев.

По его словам, население оплачивает тариф по стоимости 1,37 сома за каждый киловатт.

«Это составляет лишь 45,6 процента от себестоимости, остальная сумма ложится нагрузкой на государство. Каждый год тариф на электроэнергию растет на 20-30 тыйынов. Социальный лимит составляет 700 киловатт электроэнергии», — отметил Тимур Орозалиев.

Он добавил, что сфере энергетики не хватает средств на модернизацию и закупку оборудования.

«Поэтому, согласно среднесрочной тарифной политике, каждый год предусматривается увеличение стоимости тарифа на электроэнергию», — отметил Тимур Орозалиев.

Депутат Суюнбек Омурзаков призвал Минэнерго повысить размер социального лимита для населения в связи с увеличением потребления электроэнергии.
В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
Чистка силовиков продолжается, в ГКНБ сделали жесткое заявление
Садыр Жапаров провел переговоры с Владимиром Путиным. О чем говорили
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
KICB присоединился к Глобальной программе IFC по торговому финансированию
14:25
Себестоимость 1 киловатта электроэнергии в КР в 2026 году составит 3,03 сома
14:19
Кыргызстан дает воду Центральной Азии, но почти не получает за это компенсаций
14:06
Власти Кыргызстана опровергли слухи об опальном олигархе Илане Шоре
13:52
В КР упростят процедуры медосвидетельствования граждан допризывного возраста
13:50
Граждане Кыргызстана, работавшие в Корее, получают единовременные выплаты