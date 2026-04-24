В Бишкеке 27 апреля за долги отключат более 6 тысяч абонентов

27 апреля счетчики АИСКУЭ произведут в столице дистанционное отключение более 6 тысяч абонентов. Ограничения коснутся потребителей, имеющих дебиторскую задолженность за электроэнергию. Об этом сообщило Бишкекское предприятие электрических сетей — филиал ОАО «НЭСК».

Энергетики призывают горожан своевременно оплатить счета, чтобы избежать неудобств, связанных с автоматическим прекращением подачи электричества.

Для проверки состояния лицевого счета абоненты могут воспользоваться следующими сервисами:

Сайт предприятия: специальная рубрика «Баланс абонента» позволяет в любое время узнать текущую задолженность.

Мобильное приложение: сервис «Мой свет» доступен для бытовых потребителей в Play Market и App Store.

Предприятие напоминает, что при использовании «умных» счетчиков возобновление подачи энергии происходит автоматически после погашения долга и поступления сигнала в систему.

Отключение носит дистанционный характер (через АИСКУЭ), что исключает человеческий фактор и необходимость выезда бригады к каждому должнику.