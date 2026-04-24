Общество

В Бишкеке 27 апреля за долги отключат более 6 тысяч абонентов

27 апреля счетчики АИСКУЭ произведут в столице дистанционное отключение более 6 тысяч абонентов. Ограничения коснутся потребителей, имеющих дебиторскую задолженность за электроэнергию. Об этом сообщило Бишкекское предприятие электрических сетей — филиал ОАО «НЭСК».

Энергетики призывают горожан своевременно оплатить счета, чтобы избежать неудобств, связанных с автоматическим прекращением подачи электричества.

Для проверки состояния лицевого счета абоненты могут воспользоваться следующими сервисами:

  • Сайт предприятия: специальная рубрика «Баланс абонента» позволяет в любое время узнать текущую задолженность.

  • Мобильное приложение: сервис «Мой свет» доступен для бытовых потребителей в Play Market и App Store.

Предприятие напоминает, что при использовании «умных» счетчиков возобновление подачи энергии происходит автоматически после погашения долга и поступления сигнала в систему.

Отключение носит дистанционный характер (через АИСКУЭ), что исключает человеческий фактор и необходимость выезда бригады к каждому должнику.
Материалы по теме
Более 380 аварийных отключений электроэнергии произошло в Чуйской области
Более 6 тысяч бишкекчан могут остаться без электричества из-за долгов
В Кыргызстане нет веерных отключений электроэнергии — Минэнерго
В Оше, Балыкчи и Кызыл-Кие в новогоднюю ночь отключили свет и музыку
В новогодние каникулы энергетики Кыргызстана будут работать в штатном режиме
Оплатите счета за свет! Завтра в Бишкеке отключат более 5,5 тысячи должников
В Таджикистане бюджетным организациям после рабочего дня будут отключать свет
Ни один объект в Бишкеке не закрыт в связи с экономией электричества — вице-мэр
Экономия электроэнергии. После нагоняя президента мэр Оша разрешил работать кафе
Экономия электроэнергии. Как в Бишкеке госучреждения исполняют приказ власти
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
В&nbsp;части Бишкека 21&nbsp;апреля отключат холодную воду В части Бишкека 21 апреля отключат холодную воду
Нургазы Анаркулова, сторонника Камчыбека Ташиева, выпустили из&nbsp;СИЗО Нургазы Анаркулова, сторонника Камчыбека Ташиева, выпустили из СИЗО
Вода в&nbsp;Бишкеке может подорожать на&nbsp;50&nbsp;процентов. Мэрия озвучила новые тарифы Вода в Бишкеке может подорожать на 50 процентов. Мэрия озвучила новые тарифы
Бизнес
Встречайте майские ярко! Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store Встречайте майские ярко! Скидка 20 процентов на аксессуары в O!Store
Тысячи вакансий и&nbsp;десятки работодателей: в&nbsp;Бишкеке прошел День карьеры Тысячи вакансий и десятки работодателей: в Бишкеке прошел День карьеры
MEGAвыгода: к&nbsp;20-летию запускается акция с&nbsp;кешбэком 20&nbsp;процентов в&nbsp;MegaPay MEGAвыгода: к 20-летию запускается акция с кешбэком 20 процентов в MegaPay
KICB присоединился к&nbsp;Глобальной программе IFC по&nbsp;торговому финансированию KICB присоединился к Глобальной программе IFC по торговому финансированию
