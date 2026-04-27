Итоги ОЗП: дефицит энергии в Кыргызстане закрыли импортом из четырех стран

В осенне-зимний период в Кыргызстане общий объем потребления электроэнергии составил 19,3 миллиарда киловатт-часов. Из них собственная выработка достигла 15,4 миллиарда киловатт-часов. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Омурбек Женишбеков на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству.

По его словам, основной объем генерации пришелся на гидроэлектростанции — 12,9 миллиарда киловатт-часов. ТЭЦ Бишкека выработала 2 миллиарда киловатт-часов, малые гидроэлектростанции — 450 миллионов.

В осенне-зимний период планировалось импортировать 4,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, однако фактический объем составил 3 миллиарда 860 миллионов.

В разрезе стран-поставщиков: из Казахстана импортировано 1 миллиард 440 миллионов киловатт-часов, России — 221 миллион, Туркменистана — 1 миллиард 61 миллион, Узбекистана — 1 миллиард 137 миллионов.