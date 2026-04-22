Экономика

Кыргызстан намерен продавать электроэнергию Туркменистану

Кыргызстан совместно с Узбекистаном и Таджикистаном реализует новый энергетический проект. Об этом министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил в эфире «Биринчи радио».

По его словам, Всемирный банк выделит на проект $40 миллионов на 40 лет. В рамках инициативы в странах Центральной Азии планируются строительство линий электропередачи и модернизация подстанций.

В КР полностью обновят две подстанции в Джалал-Абадской области, расположенные в приграничных районах с РУз.

«Сейчас мы получаем электроэнергию из Туркменистана, а позже в рамках этого проекта начнем продавать ее им. Мы станем страной — экспортером электроэнергии», — сказал Таалайбек Ибраев.

Он также заметил, что близок к завершению региональный проект CASA-1000. По словам министра, осталось завершить строительные работы только в Афганистан.

Отметим, что вопрос внешних заимствований в энергетике ранее поднимался в Жогорку Кенеше. Депутаты предлагали создать комиссию для проверки исполнения всех соглашений по кредитам, заключенным в отрасли. По их мнению, нарушения при реализации договоренностей привели к усилению коррупции и кризисным явлениям.
