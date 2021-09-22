Рыскелди Момбеков заявляет, что закон о фейках применили в отношении оппозиции

Закон «О защите от недостоверной (ложной) информации», как и предполагалось, применили против оппозиции. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Рыскелди Момбеков.

Он назвал обращение деятелей культуры к президенту Садыру Жапарову с просьбой принять меры к некоторым политикам фейком.

«Я говорил, что этот закон будет работать, прежде всего, против оппозиции. Так и получилось. Основываясь на фейке, следователи МВД вызвали на допрос четырех депутатов. Сами авторы письма теперь говорят, что содержание обращения изменили. Они теперь отказываются от авторства. Это фейк. Как известно, когда закон работает в обратном порядке, это ни к чему хорошему не приводит», — обратился Рыскелди Момбеков к генпрокурору Курманкулу Зулушеву.

Курманкул Зулушев ответил, что Генпрокуратура проверит обращение деятелей культуры.

«Проверка проводится. Дело не было зарегистрировано в ЕРПП. Депутатов допросили в рамках уголовного дела по Курсану Асанову. А насчет письма я бы не сказал, что это фейк. Есть автор обращения. А кто изменил содержание письма, мы проверим», — сказал он.