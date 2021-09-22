11:59
USD 84.80
EUR 99.50
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Рыскелди Момбеков заявляет, что закон о фейках применили в отношении оппозиции

Закон «О защите от недостоверной (ложной) информации», как и предполагалось, применили против оппозиции. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Рыскелди Момбеков.

Он назвал обращение деятелей культуры к президенту Садыру Жапарову с просьбой принять меры к некоторым политикам фейком.

«Я говорил, что этот закон будет работать, прежде всего, против оппозиции. Так и получилось. Основываясь на фейке, следователи МВД вызвали на допрос четырех депутатов. Сами авторы письма теперь говорят, что содержание обращения изменили. Они теперь отказываются от авторства. Это фейк. Как известно, когда закон работает в обратном порядке, это ни к чему хорошему не приводит», — обратился Рыскелди Момбеков к генпрокурору Курманкулу Зулушеву.

Курманкул Зулушев ответил, что Генпрокуратура проверит обращение деятелей культуры.

«Проверка проводится. Дело не было зарегистрировано в ЕРПП. Депутатов допросили в рамках уголовного дела по Курсану Асанову. А насчет письма я бы не сказал, что это фейк. Есть автор обращения. А кто изменил содержание письма, мы проверим», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207946/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане создано Государственное агентство по защите персональных данных
Создано Государственное агентство по защите персональных данных
Выборы-2021 как политическая рулетка для кандидатов и их спонсоров
Депутат Рыскелди Момбеков прокомментировал инцидент с таксистом
Депутат Рыскелди Момбеков ударил таксиста. Водитель обратился в милицию
«Репортеры без границ» призывают Садыра Жапарова отменить закон о фейках
Закон «О защите от ложной информации»: как кыргызстанцам рот хотят заткнуть
В рядах «Социал-демократов» пополнение. Рыскелди Момбеков решил идти на выборы
Закон о ложной информации — это борьба с фейками или цензура? Опрос
Закон о фейках. Бишкекчанин призывает подавать в суд на чиновников
Популярные новости
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Талибы лишили узбекский язык статуса официального Ситуация в Афганистане. Талибы лишили узбекский язык статуса официального
Незаконное обогащение. В&nbsp;ГКНБ рассказали, чем владеет Туйгунаалы Абдраимов Незаконное обогащение. В ГКНБ рассказали, чем владеет Туйгунаалы Абдраимов
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Стало известно, зачем вызвали на&nbsp;допрос Сооронбая Жээнбекова Дело «Кумтора». Стало известно, зачем вызвали на допрос Сооронбая Жээнбекова
Держитесь подальше от&nbsp;сур. В&nbsp;парламенте поругались генпрокурор и&nbsp;депутат Держитесь подальше от сур. В парламенте поругались генпрокурор и депутат
Бизнес
Гендерное равенство и&nbsp;равноправное партнерство обсуждают в&nbsp;Бишкеке Гендерное равенство и равноправное партнерство обсуждают в Бишкеке
Сигареты&nbsp;&mdash; это пагубное зло: как мир говорит курению &laquo;нет&raquo; Сигареты — это пагубное зло: как мир говорит курению «нет»
Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на&nbsp;российском рынке Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на российском рынке
20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store 20+ умных вещей для дома, которые вас удивят. Смартфоны по акции. Все в O!Store
22 сентября, среда
11:55
Стрельба в вузе Перми. В ЖК предлагают усилить работу психологов с детьми Стрельба в вузе Перми. В ЖК предлагают усилить работу п...
11:51
Мэрии Бишкека потребовалась машина представительского класса. Подарит кабмин
11:48
Рыскелди Момбеков заявляет, что закон о фейках применили в отношении оппозиции
11:34
Кабмин предлагает объявить 2022-й Годом дружбы Кыргызстана и Саудовской Аравии
11:32
Председателя Генеральной Ассамблеи ООН пригласили в Кыргызстан