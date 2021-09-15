Примите жесткие меры. Артисты просят Садыра Жапарова наказать политиков

В социальной сети Facebook опубликовано обращение нескольких общественных деятелей к президенту Садыру Жапарову.

В документе указывается, что экс-полпред правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов, действующие депутаты парламента Бакыт Жетигенов, Жанар Акаев, Алтынбек Сулайманов, бывшие нардепы Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Жылдызкан Джолдошева и представитель партии «Улуу Кыргызстан» Азамат Мусакеев 17 сентября намерены собрать 100 тысяч человек. Они якобы высказывают в СМИ лозунги о смене власти.





«Их якобы сопровождают 5-6 ребят, которые собирают оружие. В связи с этим нам приходится обращаться к вам. В прошлом году вам оказали доверие и отдали свои голоса 80 процентов граждан. Вы, не пролив ни капли крови, не применив оружие, в рамках Конституции сменили власть. Что было бы если повторились события 2010 года, сколько бы погибло? Вы провели честные президентские выборы и референдум», — указывается в обращении.

В конце текста обратившиеся пишут: «Что им (политикам. — Прим. 24.kg) еще надо? Уважаемый Садыр Нуркожоевич, не играйте с ними в кошки-мышки. За вами стоит 80-90 процентов людей. Если надо, вас поддержат так, как и в 2016 году люди поддержали Эрдогана. Примите к ним жесткие меры. Не будьте мягким, иначе мы потеряем страну».

Обращение к главе государства подписали: отличник культуры Сонунбубу Кадырова, эстрадная певица Венера Пирматова. Поэтесса Менди Мамазаирова, народная артистка Шайгул Алсеитова, ученый Умут Култаева и заслуженный артист Абаз Чикеев якобы дали свое согласие по телефону.

На своей странице в Facebook Менди Мамазаирова заявила, что не видела обращения. Ей якобы позвонила Сонунбубу Кадырова и попросила поставить подпись в письме.

«Сонунбубу Кадырова сказала по телефону: «Эже, Туйгунаалы Абдраимов хочет устроить беспорядки, мы написали письмо, подпишите его». Так как я устала от беспорядков в обществе, дала согласие, но не подписала письмо. Это письмо я не видела. Людей, которых указали в обращении, я уважаю. Я не могу говорить что-то плохое про Ахматбека Келдибекова, Исмаила Исакова, Жылдызкан Джолдошеву и Курсана Асанова. Нельзя использовать мое имя в письме, которого я не видела и которое не подписала», — объяснила Менди Мамазаирова.

Отметим, что сам Ахматбек Келдибеков, чье имя упоминается в обращении, на своей странице в Facebook указал, что намерен подать в суд на авторов. Политик считает, что письмо, направленное на имя президента, — политическая игра перед выборами.

Фото скриншот из социальных сетей. Ахматбек Келдибеков намерен подать в суд на авторов обращения о насильственном захвате власти

Отметим, накануне по подозрению в насильственном захвате власти был задержан экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов. Известно, что по делу также проходят Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев.