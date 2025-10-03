14:22
Политический торг остался в прошлом. Орунбеков ответил на критику Мадумарова

Руководитель пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков прокомментировал интервью лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова о парламентских выборах.

Мадумаров в беседе с одним из YouTube-каналов раскритиковал новую многомандатную систему и выступил за выборы исключительно по партийным спискам.

По словам Дайырбека Орунбекова, в нынешней избирательной системе для всех кандидатов обеспечены равные условия.

«Каждый, кто хочет участвовать в выборах, может внести залог в размере 300 тысяч сомов и обратиться к народу, чтобы испытать свою судьбу на выборах», — отметил он.

Чиновник напомнил, что при партийной системе кандидаты были вынуждены покупать места в списках у руководителей партий за крупные суммы — от $300 тысяч до $1 миллиона. В качестве примера он привел случай, когда Адахан Мадумаров исключил Турсунбая Бакир уулу из списка своей партии, потребовав от него $200 тысяч за сохранение позиции.

«В списках «Бутун Кыргызстан» оказывались в основном олигархи, которые присоединялись к партии только в период выборов. В то же время простые члены, находившиеся рядом с Мадумаровым с момента основания партии, так и не получили места», — подчеркнул Дайырбек Орунбеков.

Он заявил, что нынешняя система исключает возможность политической торговли и открывает равный доступ к выборам для всех граждан. «Эпоха продажи мест в партийных списках осталась в прошлом», — резюмировал руководитель пресс-службы администрации президента.

Отметим, что досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша назначены на 30 ноября 2025 года. Они пройдут по мажоритарной системе: в 30 многомандатных округах изберут 90 нардепов (по три от каждого). Один мандат закреплен за женщинами. Кандидаты могут выдвигаться как от политических партий, так и в порядке самовыдвижения.
