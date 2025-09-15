10:43
В Турции оппозиция снова вышла на массовые акции протеста

В Турции оппозиция снова вышла на массовые акции протеста, сообщает Reuters.

Около 50 тысяч сторонников крупнейшей оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) собрались на площади в Анкаре в преддверии суда 15 сентября. На слушании будет рассматриваться вопрос об отмене результатов съезда политорганизации в ноябре 2023 года, на котором избран лидер партии Озгюр Озель. Он может быть отстранен от своей должности. В политорганизации отвергают предъявленные им обвинения в фальсификации голосов и называют дело политически мотивированным.

«Это дело политическое. Обвинения являются клеветой. Наши товарищи невиновны. То, что происходит, — это переворот, который направлен против будущего президента, против будущего правительства. Мы будем сопротивляться», — заявил Озгюр Озель, выступая на митинге.

Оппозиция одержала победу над Партией справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана на местных выборах 2024 года и набирает популярность в опросах общественного мнения.

За последний год в рамках расследования коррупционных дел задержано более 500 членов политорганизации. В марте задержан главный политический соперник главы государства — мэр Стамбула Экрем Имамоглу, что также вызвало волну массовых протестов в Турции.

Экрем Имамоглу задержан 19 марта 2025-го, это также вызвало волну массовых протестов в Турции. Спустя несколько дней политика отстранили от должности и обвинили во взяточничестве. В июле его приговорили к одному году и восьми месяцам тюрьмы.

53-летний Имамоглу считался главным соперником Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах в Турции, которые должны состояться в 2028 году.

Главная оппозиционная партия страны утвердила кандидатуру Экрема Имамоглу на пост лидера государства на предстоящих выборах.

Напомним, 7 сентября в Стамбуле начались массовые митинги против властей Турции. Поводом для акций протеста стало недовольство сторонников оппозиционной партии действиями Анкары. Полиция установила баррикады вокруг штаб-квартиры политорганизации, что было воспринято как попытка блокады. В ответ оппоненты власти призвали своих сторонников к проведению митингов.

Власти ввели запрет на проведение собраний в шести районах Стамбула, а суд отстранил от должностей нескольких руководителей оппозиции. Вечером, когда граждане попытались пройти к зданию штаб-квартиры, полиция преградила им путь с помощью заграждений. Возникли жесткие стычки.
