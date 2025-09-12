11:33
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Власть

В Беларуси из тюрьмы освободили экс-кандидата в президенты

Александр Лукашенко освободил одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича.

СМИ
Фото СМИ. Лидер оппозиции Николай Статкевич отказался покидать Беларусь после освобождения из тюрьмы

Из тюрьмы также вышли активист Игорь Лосик, обвиняемая в шпионаже Елена Романаускен, Владимир Мацкевич — белорусский философ-методолог. Он обвинялся в организации протестов и практически отсидел весь срок. Освободили и журналистку Ирину Славникову.

Лидеров протестов Марии Колесниковой и Виктора Бабарико среди освобожденных нет.

Сразу после освобождения все, кроме Николая Статкевича, покинули страну и находятся сейчас в Литве. Экс-кандидат в президенты отказался покидать Беларусь, сказав, что «сам будет решать свою судьбу».

Ранее стало известно, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщил спецпредставитель Дональда Трампа Джон Коул на встрече с президентом Александром Лукашенко.

Президент Литвы вчера проинформировал, что в Беларуси освободили 52 заключенных, и они пересекли литовскую границу. Он добавил, что среди освобожденных в Беларуси заключенных есть граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343204/
просмотров: 504
Версия для печати
Материалы по теме
Лидер США снял санкции с авиакомпании «Белавиа» и подарил Лукашенко запонки
За последние три года в тюрьмах изъято 7 тысяч 268 мобильных телефонов
Офицер Минобороны КР смог посетить могилу погибшего в ВОВ прадеда в Беларуси
Первый контракт на поставку мясной продукции в Кыргызстан заключен в Беларуси
Воровал продукты для осужденных. В Молдовановке задержали замначальника тюрьмы
Мошенники открыли кол-центры в Кыргызстане, России и Беларуси, обманывая людей
В КР для осужденных сократят нормы хлеба и трансжиров, но увеличат полезные
Белорусские кибермошенники направляли 5,6 процента средств в Кыргызстан
Реформа пенитенциарной системы. В Кыргызстане ликвидируют пять тюрем
Экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы
Популярные новости
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Король Великобритании Карл III и&nbsp;принц Гарри встретились впервые за&nbsp;полтора года Король Великобритании Карл III и принц Гарри встретились впервые за полтора года
Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57&nbsp;военных вертолетов&nbsp;&mdash; СМИ Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57 военных вертолетов — СМИ
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
11:29
Вопросы привлечения инвестиций через IPO обсудили Госфиндзор и фондовая биржа Вопросы привлечения инвестиций через IPO обсудили Госфи...
11:20
Задержаны муниципальные служащие города Ош по подозрению в получении взятки
11:14
Албания — первая страна в мире, где министром стал искусственный интеллект
11:12
Три региональных университета присоединили к КНУ имени Жусупа Баласагына
11:08
Центр исследования религиозной ситуации переименован — указ президента