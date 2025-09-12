В Беларуси из тюрьмы освободили экс-кандидата в президенты

Александр Лукашенко освободил одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича.
Из тюрьмы также вышли активист Игорь Лосик, обвиняемая в шпионаже Елена Романаускен, Владимир Мацкевич — белорусский философ-методолог. Он обвинялся в организации протестов и практически отсидел весь срок. Освободили и журналистку Ирину Славникову.
Лидеров протестов Марии Колесниковой и Виктора Бабарико среди освобожденных нет.
Сразу после освобождения все, кроме Николая Статкевича, покинули страну и находятся сейчас в Литве. Экс-кандидат в президенты отказался покидать Беларусь, сказав, что «сам будет решать свою судьбу».
Ранее стало известно, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщил спецпредставитель Дональда Трампа Джон Коул на встрече с президентом Александром Лукашенко.
Президент Литвы вчера проинформировал, что в Беларуси освободили 52 заключенных, и они пересекли литовскую границу. Он добавил, что среди освобожденных в Беларуси заключенных есть граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции.