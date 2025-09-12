В Беларуси из тюрьмы освободили экс-кандидата в президенты

Александр Лукашенко освободил одного из лидеров белорусской оппозиции Николая Статкевича.

Фото СМИ. Лидер оппозиции Николай Статкевич отказался покидать Беларусь после освобождения из тюрьмы

Из тюрьмы также вышли активист Игорь Лосик, обвиняемая в шпионаже Елена Романаускен, Владимир Мацкевич — белорусский философ-методолог. Он обвинялся в организации протестов и практически отсидел весь срок. Освободили и журналистку Ирину Славникову.

Лидеров протестов Марии Колесниковой и Виктора Бабарико среди освобожденных нет.

Сразу после освобождения все, кроме Николая Статкевича, покинули страну и находятся сейчас в Литве. Экс-кандидат в президенты отказался покидать Беларусь, сказав, что «сам будет решать свою судьбу».

Ранее стало известно, что США сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом сообщил спецпредставитель Дональда Трампа Джон Коул на встрече с президентом Александром Лукашенко.

Президент Литвы вчера проинформировал, что в Беларуси освободили 52 заключенных, и они пересекли литовскую границу. Он добавил, что среди освобожденных в Беларуси заключенных есть граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции.