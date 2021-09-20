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Власть
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. Экспертиза установила: болезни обвиняемого не являются тяжелыми

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В ходе заседания судья Азирет Медеров зачитал судебно-медицинское заключение, назначенное главному обвиняемому.

В документе указывается, что болезни Алмазбека Атамбаева не входят в перечень тяжелых заболеваний.

«Алмазбек Атамбаев отказался сдавать биохимические анализы. В связи с этим определить точный диагноз не представляется возможным. Атамбаев также отказался от прохождения обследования в условиях медучреждений, а в ИК-47 отсутствует возможность судить объективно о его состоянии здоровья. При этом стрессовые ситуации могут привести к ухудшению здоровья подэкспертного», — зачитал судья Азирет Медеров.

В связи с тем, что Алмазбек Атамбаев и Фарид Ниязов не были доставлены, судебное разбирательство отложено на 27 сентября.

Напомним, ранее материалы экспертизы поступили в Первомайский районный суд Бишкека. В заключении отмечается: анализ представленных документов Атамбаева показал, что состояние его здоровья ухудшилось после перенесенного в 2020 году коронавируса.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207720/
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