Темирлан Султанбеков прокомментировал вызов на допрос

Лидер партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков не знает, зачем его вызвали на допрос в МВД. Об этом 24.kg сообщил сам Султанбеков.

По словам социал-демократа, его часто вызывают на различные допросы в милицию.

«Я не знаю, почему меня вызвали на допрос. Пойду в МВД сегодня в 16.00. До этого меня тоже приглашали на допросы, но по какому делу в этот раз, не подозреваю», — сказал Темирлан Султанбеков.

Отметим, что Темирлан Султанбеков проходит обвиняемым по делу о беспорядках в Бишкеке в октябре 2020 года.