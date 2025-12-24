Дело о беспорядках. За Темирлана Султанбекова заступились европейские социалисты

Партия европейских социалистов (PES), объединяющая социалистические, социал-демократические, лейбористские и демократические партии Евросоюза, Великобритании и Норвегии, выступила в защиту арестованных в Кыргызстане по подозрению в подготовке массовых беспорядков.

Отмечается озабоченность ситуацией вокруг оппозиции. В обращении говорится, что политически мотивированные дела ставят под угрозу основные свободы.

PES также призвала Европейскую комиссию действовать в рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, где соблюдение демократии и прав человека является ключевым обязательством.

Напомним, 22 ноября произошли массовые задержания. МВД сообщило, что пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. Задержаны политические деятели, экс-депутаты, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Всего правоохранительное ведомство сообщало о задержании 10 человек. Все они постановлением суда заключены под стражу до 17 января 2026 года:

Темирлан Султанбеков;

бывший депутат ЖК Шайлообек Атазов;

Эрмек Эрматов (в некоторых СМИ сообщается, что он водитель Темирлана Султанбекова);

Дамир Мусакеев (бывший начальник Девятой службы ГКНБ и зампред спецслужб, начальник госохраны бывшего президента Алмазбека Атамбаева);

Кадыр Атамбаев (сын Алмазбека Атамбаева);

Урмат Аскарбеков (бизнесмен Урмат Барыктабасов);

Кубанычбек Кадыров (бывший депутат парламента);

А. у. Э., 1993 года рождения;

К.Н., 1993 года рождения;

Ш.Т., 1986 года рождения.

Арестованным инкриминируют статьи 36 «Приготовление к преступлению» и 41 «Виды соучастников», 278 «Организация массовых беспорядков» и 326 «Насильственный захват власти» УК КР.