Дело о беспорядках. Суд постановил отправить под арест троих фигурантов

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека рассматривалось ходатайство следствия об изменении меры пресечения троим подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках.

Суд удовлетворил прошение следствия и вынес решение об аресте Темирлана Султанбекова, Эрмека Эрматова и Урмата Аскарбекова. Они будут водворены в СИЗО до 17 января.

Отметим, что Урмат Аскарбеков — это Урмат Барыктабасов, который поменял свою фамилию.

В суд также доставили других ранее задержанных — Кадырбека Атамбаева, бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева Дамира Мусакеева, бывших депутатов Жогорку Кенеша Шайлообека Атазова и Кубанычбека Кадырова. Следствие ходатайствует об их аресте тоже.

Ранее МВД сообщило, что пресечена деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. По версии следствия, в состав группы входили политические деятели, экс-депутаты, бывшие госслужащие и сотрудники силовых структур, привлекавшие сторонников, включая ОПГ и спортивные сообщества, для провокаций и силовых столкновений.

«Задержанные планировали серию митингов по стране после подведения итогов выборов, начиная с юга, далее в Бишкеке и областях, создавая видимость массового недовольства. В их планах были антиконституционные призывы, а также возможный захват административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы», — говорится в сообщении.