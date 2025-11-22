Кадырбек Атамбаев — сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева — находится на допросе. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах, сообщает Kaktus.media.

По его данным, Кадырбека Атамбаева допрашивают по делу о призывах к массовым беспорядкам.

«Возбуждено дело после появления видеозаписи с участием политика Темирлана Султанбекова. Источники уточнили, что на допросе находятся не только Кадырбек Атамбаев и Темирлан Султанбеков, но и ряд других лиц, однако их имена не раскрываются», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня задержан лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков. Он обвиняется в призывах к массовым беспорядкам.