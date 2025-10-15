«Социал-демократы» не смогут участвовать в выборах-2025: решение суда

Бишкекский городской суд оставил без изменений решение Свердловского районного суда по делу о подкупе голосов на выборах в столичный кенеш представителями партии «Социал-демократы». Фигурантами дела стали Темирлан Султанбеков, Ирина Карамушкина и Роза Турксевер.

Процесс вел председательствующий судья Адис Момуналиев.

Напомним, в апреле решением райсуда лидер политической партии Темирлан Султанбеков и члены партии Ирина Карамушкина и Роза Турксевер были признаны виновными и получили три года пробационного надзора. Они обязаны возместить ущерб в пользу потерпевших в размере 12 миллионов сомов, суд также постановил конфисковать имущество.

Партия социал-демократов таким образом лишена права участвовать в предстоящих досрочных выборах в Жогорку Кенеш.

Темирлан Султанбеков заявил, что вердикт городского суда будет опротестован в Верховном суде.

15 ноября 2024 года Свердловский районный суд Бишкека водворил в СИЗО-1 до 13 января 2025 года Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвинили в подкупе голосов избирателей. Сразу после задержания лидер социал-демократов Темирлан Султанбеков объявил голодовку.

13 ноября в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей.