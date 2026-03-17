16:06
USD 87.45
EUR 100.07
RUB 1.09
Происшествия

Тай-Мурас Ташиев вызван на допрос — источники

Фото из интернета

Сын бывшего главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Тай-Мурас вызван на допрос в милицию. Об этом сегодня сообщили собственные источники.

Официального подтверждения пока нет. В МВД информацию не подтвердили.

Ранее на фоне резонансных публикаций и утечек в соцсетях имя Тай-Мураса Ташиева уже фигурировало в обсуждениях, связанных с имущественными вопросами и бизнес-операциями. Сам он ранее публично отрицал обвинения.

Отметим, что в последние дни в Кыргызстане фиксируются вызовы на допрос ряда политиков и близких к ним лиц. В частности, ранее сообщалось, что депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев также вызван в МВД, однако детали дела не раскрываются.

На данный момент неизвестно, в рамках какого дела вызван Тай-Мурас Ташиев и в каком статусе он проходит — свидетеля или другого участника процесса.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/366381/
просмотров: 574
Версия для печати
Популярные новости
Чиновников поймали на&nbsp;вымогательстве денег у&nbsp;директоров школ города Нарына Чиновников поймали на вымогательстве денег у директоров школ города Нарына
Патрульная милиция сняла с&nbsp;забора электронного щита потерянные госномера Патрульная милиция сняла с забора электронного щита потерянные госномера
На&nbsp;Иссык-Куле участок стоимостью 34&nbsp;миллиона сомов вернули государству На Иссык-Куле участок стоимостью 34 миллиона сомов вернули государству
Гибель замглавы службы судисполнителей не&nbsp;связана с&nbsp;работой. Что было в&nbsp;записке Гибель замглавы службы судисполнителей не связана с работой. Что было в записке
Бизнес
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
17 марта, вторник
16:05
Глава ГНС объяснил, почему «Кыргызнефтегаз» не проверяли при Ташиеве Глава ГНС объяснил, почему «Кыргызнефтегаз» не проверял...
16:03
Центральная Азия растет вдвое быстрее развивающихся экономик мира
15:54
Тай-Мурас Ташиев вызван на допрос — источники
15:42
Данил Ибраев: Интеграцию рынков в ЕАЭС нужно ускорить
15:40
Экология, туризм и креатив. В Чолпон-Ате пройдет фестиваль Jaratman