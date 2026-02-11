12:06
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Происшествия

Среди подписантов обращения, доставленных на допрос, — Жанторо Сатыбалдиев

В здании ГУВД Бишкека проходят допросы подписантов обращения на имя президента Кыргызстана и спикера Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщил Арстан Талгарбеков, сын политического деятеля Бекболота Талгарбекова. 

Читайте по теме
Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о задержании отца для допроса

По словам Арстана Талгарбекова, в настоящее время он находится в здании ГУВД и лично видел, как туда приводят других подписантов.

«Я своими глазами видел, как их заводят сюда, например, Жанторо Сатыбалдиева», — отметил он.

Арстан Талгарбеков также заявил, что его отец полностью поддерживает политику главы государства Садыра Жапарова и экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. По его словам, в тексте обращения не содержится незаконных призывов.

Ранее Арстан Талгарбеков сообщил, что утром у ряда общественных деятелей, аксакалов, подписавших обращение с просьбой о проведении досрочных президентских выборов, прошли обыски.

В пресс-службе Министерства внутренних дел от официальных комментариев по данной ситуации пока отказались.

Напомним, Бекболот Талгарбеков был одним из организаторов коллективного обращения с призывом безотлагательно инициировать новые выборы президента. Документ подписали 75 человек — ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361521/
просмотров: 1540
Версия для печати
Материалы по теме
Задержание Темирлана Султанбекова. На допросе находится Кадыр Атамбаев — СМИ
На собрании с участием Камчыбека Ташиева забрали на допрос шесть чиновников
В доме журналистки «Клоопа» провели обыск. Ее забрали на допрос
Спецслужбы задержали сотрудника ГУОБДД и провели в управлении обыск
Экс-главе Налоговой службы Алтынбеку Абдувапову снова продлили срок ареста
Кадырбека Атамбаева вызвали на допрос в ГУВД Бишкека
Задержание еще одного члена партии «Социал-демократы». Комментарий милиции
Массовые задержания налоговиков. Председатель ГНС находится на допросе в ГКНБ
В ГКНБ прокомментировали вызов экс-депутата Эмиля Жамгырчиева на допрос
В ГКНБ допросили чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова
Популярные новости
В&nbsp;РФ&nbsp;кыргызстанку обязали вернуть в&nbsp;бюджет незаконно полученные детские пособия В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия
Кровавый итог улака в&nbsp;Узгене: десятки лошадей погибли во&nbsp;время игры Кровавый итог улака в Узгене: десятки лошадей погибли во время игры
МВД выявило проекты с&nbsp;признаками финансовой пирамиды под названием JDC и&nbsp;MASDAR МВД выявило проекты с признаками финансовой пирамиды под названием JDC и MASDAR
Экс-замглавы аппарата правительства вернул государству производственную базу Экс-замглавы аппарата правительства вернул государству производственную базу
Бизнес
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
Старт продаж башни ATLAS в&nbsp;Royal Central Park: время инвестировать Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать
11 февраля, среда
12:00
Аламан улак: как национальная игра переходит от хаоса к жестким правилам Аламан улак: как национальная игра переходит от хаоса к...
12:00
В городе Ош задержан вооруженный вымогатель, охотившийся за школьниками
11:58
В КР регистрация пестицидов и агрохимикатов переходит в цифровой формат
11:43
Иссык-Кульскую область переведут на капельное и дождевальное орошение
11:43
В 2025 году парковки и стоянки принесли в бюджет Бишкека 82,8 миллиона сомов