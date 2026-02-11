В здании ГУВД Бишкека проходят допросы подписантов обращения на имя президента Кыргызстана и спикера Жогорку Кенеша. Об этом 24.kg сообщил Арстан Талгарбеков, сын политического деятеля Бекболота Талгарбекова.

По словам Арстана Талгарбекова, в настоящее время он находится в здании ГУВД и лично видел, как туда приводят других подписантов.

«Я своими глазами видел, как их заводят сюда, например, Жанторо Сатыбалдиева», — отметил он.

Арстан Талгарбеков также заявил, что его отец полностью поддерживает политику главы государства Садыра Жапарова и экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. По его словам, в тексте обращения не содержится незаконных призывов.

Ранее Арстан Талгарбеков сообщил, что утром у ряда общественных деятелей, аксакалов, подписавших обращение с просьбой о проведении досрочных президентских выборов, прошли обыски.

В пресс-службе Министерства внутренних дел от официальных комментариев по данной ситуации пока отказались.

Напомним, Бекболот Талгарбеков был одним из организаторов коллективного обращения с призывом безотлагательно инициировать новые выборы президента. Документ подписали 75 человек — ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.