Происшествия

Дело о беспорядках. На Темирлана Султанбекова давят, заявляет его сестра

Обращение о грубом нарушении прав человека и давлении на ранее арестованного по решению суда по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам Темирлана Султанбекова распространила его сестра Каныкей, опубликовав в соцсетях пост.

Она написала, что условия содержания Темирлана Султанбекова являются «моральным и психологическим давлением». По ее словам, брат находится в камере с 18 заключенными, среди которых есть больной туберкулезом.

Каныкей Султанбекова также написала, что якобы Темирлану предлагали совершить суицид. Это является «вопиющим нарушением закона и прав человека», возмутилась автор поста.

В ГСИН пока не прокомментировали это заявление.

Родственница политика также подвергла критике чиновников и добавила, что в КР нет условий для свободы слова.

Напомним, 22 ноября произошли массовые задержания. МВД сообщило, что пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов в Жогорку Кенеш. Помимо Темирлана Султанбекова были задержаны политические деятели, экс-депутаты, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
