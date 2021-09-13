Выборы-2021 как политическая рулетка для кандидатов и их спонсоров

Участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 28 ноября, намереваются 75 партий из 290 зарегистрированных Минюстом.

Партиям «Эркин Кыргызстан» и «Эне журогу — Мекен» ЦИК отказала в регистрации уполномоченных представителей. Таким образом, в обойме желающих бороться за депутатские мандаты остались пока 73 политорганизации. Очевидно, что до 29 октября — начала агитационной кампании — дойдут не все, и список потенциальных участков еще существенно сократится.

Кандидаты-одномандатники пока не в игре. Уведомления от них начнут поступать после 10 сентября.

До этого времени ЦИК должна опубликовать схемы и границы округов.

Эксперты уже мониторят подготовительный процесс и единодушны во мнении — избирательная кампания обещает быть скандальной и непредсказуемой.

Бомба замедленного действия

75 партий — новый рекорд для Кыргызстана. В 2010 году в Жогорку Кенеш хотели попасть 29 политорганизаций, в гонке участвовали лишь восемь. В 2015-м на выборы намеревались пойти 40 партий, но в бюллетень попали 14. На выборах-2020 об участии заявили 45 политических организаций. На финишную прямую вышли 16.

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В этот раз парламент будет формироваться по новой системе. Вводится преференциальное голосование, то есть открытые партийные списки. В бюллетень будут включены названия партий и порядковые номера кандидатов без фамилий и имен. Чтобы облегчить избирателю задачу, на участках вывесят списки членов партий, баллотирующихся в Жогорку Кенеш. Пришедшему на участок нужно будет поставить галочку в графе той политорганизации, за которую он голосует, и отметить номер претендента на мандат, которого хочет видеть в парламенте. Изменено также соотношение кандидатов от партий и одномандатников. Партиям отведено 54 места; тем, кто идет от своих округов, — 36 мест. Снижена также гендерная квота, а избирательный порог увеличен до 5 процентов.

Эксперты называют новые правила неоднозначными и очень громоздкими. Неотрегулированный, наспех принятый закон может подорвать доверие к итогам кампании и вызовет сомнения в их достоверности. Причем у всех участников кампании — партий, их членов, кандидатов-одномандатников и самих избирателей.

По мнению политолога Игоря Шестакова, принятый закон превратит выборы в политическую рулетку.

«Раньше мы понимали, что есть первая десятка в каждой проходной партии, ее представители и формируют высший законодательный орган», — сказал Игорь Шестаков. — «Но с введением открытых списков никто не знает, какой шарик выпадет и на какую секцию. В случае с партиями может статься так, что сам лидер окажется за бортом».

Что приведет, по словам эксперта, к очередному кризису. Внесет сумятицу избрание и по одномандатным округам.

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«В мажоритарной системе есть свои плюсы, если брать ее отдельно, без пропорциональной по открытым спискам. Кандидат, попадающий в парламент через округ, для электората идентифицируется с реальной властью. Но то, что предлагается на этих выборах, таит огромный политический риск для страны. Одномандатные округа могут привести к обострению регионального противостояния. Арбитром должен стать либо президент, либо ЦИК. Если проигравший одномандатник посчитает, что его конкурент выиграл нечестно, он приведет своих сторонников пикетировать ЦИК и Старую площадь», — сказал Игорь Шестаков.

Одномандатные округа станут поводом для политической драки. Игорь Шестаков

С ним согласен политолог Шерадил Бактыгулов. Он назвал преференциальное голосование, внедренное одновременно с мажоритарным принципом избрания, миной замедленного действия.

«Если мы говорим об одномандатных округах, то тут победителем будет либо очень богатый человек, либо пользующийся поддержкой местных влиятельных авторитетов. А идущим по партийным спискам придется конкурировать не только с другими партиями, но и со своими партнерами по списку. Конфликтов будет больше, при этом конструктивная оппозиция на этих выборах не сформируется», — считает Шерадил Бактыгулов.

Излюбленной темой станет критика действующей власти. Это беспроигрышный козырь — обличать, ругать, пенять. Тем более есть за что. За рост цен на продукты, ГСМ и лекарства. За высокие процентные ставки. За рост курса доллара. За кадровую политику. За родственников и друзей. Да за что угодно. Критика чиновников — бальзам на душу избирателя.

Но самому избирателю следует помнить, что все эти предвыборные речи — не более чем элемент предвыборной игры. Просто слова. На каждых выборах их произносят все — кто-то более убедительно, кто-то не очень... Судите по делам.

Вы чьих будете?

Расстановка политических сил станет окончательно ясна после того, как партии опубликуют списки претендентов на мандаты и определятся кандидаты, баллотирующиеся по одномандатным округам.

Насколько разные политические группировки будут эффективны, покажет время.

В экспертных кругах полагают, что как таковой оппозиции в Кыргызстане нет, и вряд ли она появится на выборах-2021.

Особенности местной политики таковы, что оппонентами власти выступают отдельные бывшие чиновники. Альтернативную программу развития страны они не предлагают.

«Это политики, которые используют оппозиционную риторику ради получения должности, преференций, денег. Но это не оппозиционная деятельность. Суть оппозиции в том, чтобы лоббировать другой курс, отличный от официального. У нас же любая дискуссия сводится к примитивному выяснению отношений и взращиванию собственных обид», — сказал Шерадил Бактыгулов.

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По его мнению, можно предположить с высокой долей вероятности, что на этих выборах активными критиками Старой площади выступят Адахан Мадумаров и его партия «Бутун Кыргызстан» и «Социал-демократы Кыргызстана» сыновей бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Что же касается партий «Реформа» и «Ата Мекен», то, как считает Шерадил Бактыгулов, они будут сдержанны и на обострение с властью не пойдут.

Зачем биться, если можно договориться? Тем более Омурбек Текебаев и Клара Сооронкулова очень хотят получить мандаты. Значит, обоим придется уступить. Шерадил Бактыгулов

Договариваться с Садыром Жапаровым будут и другие политорганизации, считает собеседник. Например, партия экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова «Улуттар Биримдиги». Это региональное политобъединение, у которого нет электората и поддержки центра.

Ни одна сменившая прежнюю новая власть не хочет учиться на чужих ошибках. Нынешняя лишь подтверждает это.

Канули в Лету провластные СДПК, «Мекеним Кыргызстан», Биримдик«. Теперь в Кыргызстане новые партии власти — «Ата Журт — Кыргызстан», «Ишеним», «Эмгек». Так считают многие. Но Шерадил Бактыгулов и Игорь Шестаков не согласны.

«Есть политорганизации, позиционирующие себя таковыми. Это «Ата Журт — Кыргызстан» и «Ишеним». Но пойдут ли они на выборы под лозунгом «Садыр Жапаров — наш президент», как в 2015-м выступала СДПК, вопрос открытый. Не забывайте, что «Ата Журт — Кыргызстан» — партия Камчыбека Ташиева, а не Садыра Жапарова. Поэтому не стоит утверждать, что это объединение — проект президентской администрации, как, впрочем, и «Ишеним». На местных выборах 11 апреля эта партия в БГК попасть не смогла, набрав смехотворный процент, и это много о чем свидетельствует», — поясняют эксперты.

По их словам, вопрос сейчас не в том, какая партия или кандидат-одномандатник выступят с поддержкой власти или, напротив, с резкой критикой, а как пройдет сама кампания.

Захотят ли состоятельные люди вкладываться в кандидатов и партии? Как показали последние события (переворот в октябре и местные выборы в апреле. — Прим. 24.kg), финансовая составляющая — это важно, но не всегда деньги приводят к победе. Готовы ли олигархи рисковать в этот раз своими деньгами, если никто не может дать им гарантии, что парламентские выборы-2021 признают состоявшимися.