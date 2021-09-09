Выборы-2021. Как открытые списки молодежную и женскую квоты похоронят

28 ноября в Кыргызстане пройдут выборы депутатов седьмого созыва Жогорку Кенеша.

Согласно новой редакции закона, вводится смешанная система — 54 нардепа избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 — по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах. Число парламентариев, соответственно, сокращается до 90 человек.

Избирательный порог для партий вырос до 5 процентов, а гендерная квота, наоборот, сократилась.

Глава общественного фонда «Гражданская платформа» Айнура Усупбекова в интервью 24.kg заявила, что, введя преференциальное голосование, политики обманули сами себя. У потенциальных кандидатов нет понимания, какие риски в себе таит этот принцип избрания и к каким последствиям может привести.

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— С самого начала вы были настроены скептически к открытым спискам. Почему?

— Я в целом не поддерживаю этот формат. С 2010 года, когда началось реформирование избирательного законодательства, в котором участвовали и я, и другие мои коллеги-эксперты, мы видели комплексно всю картину в продвижении политических партий, причем в соответствии с международными стандартами. И мы тогда еще говорили, что введение открытых списков чревато порождением неразрешимых конфликтов. Нас услышали. Но спустя время кто-то из политиков пробросил идею о том, что обеспечить связь депутата с избирателем можно, если кыргызстанец будет выбирать не только партию, но и ее представителей. Тогда и партийные лидеры не смогут жонглировать списками.

Эксперты и юристы, которые осознают, чем это грозит, забили тревогу. Два года мы боролись с этой вредной инициативой, чтобы она не проникла в головы других парламентариев. Но, как вы сами видите, потерпели поражение. Октябрь 2020-го показал, что этот формат опережает наше развитие и приведет к масштабным поствыборным скандалам. Прежде всего возмущаться начнут претенденты на мандаты из списков политорганизаций, проигравших схватку. И, конечно, в ЖК не попадут женщины, нацменьшинства и люди с инвалидностью. То есть мы вернулись на исходную позицию.

Любая перестановка породит споры. Причем не только между избирателями и политиками, но и внутри партий, не прошедших в парламент. Айнура Усупбекова

— Считаете, женщинам и другим категориям, попадающим под квоты, вход в парламент заказан?

— Разумеется. Хоть закон и позволяет пройти по рейтингу, есть в нем норма и о зарезервированных мандатах. Но где вы видели, чтобы в Кыргызстане женщины смогли обойти мужчин? Даже самые прогрессивные...

В седьмом созыве будет максимум 14-15 женщин, а то и меньше. Айнура Усупбекова

Вспомните местные выборы в айыльные кенеши. Женщины подвергаются прессингу на всех этапах гонки. А что мы увидели в Оше после 11 июля?

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Партии зачищают списки, выводя из них представительниц прекрасного пола. Все это мифы о том, что будет связь с избирателем. Да, когда партии несут свои списки в ЦИК, они их формируют согласно закону, иначе Центризбирком просто не зарегистрирует такой перечень. Но на выходе мы получаем совершенно иной результат. На местах партии собирают свои активы, а они состоят из богатых и авторитетных политиков. Женщины в эту категорию не входят.

— Как и представители нацменьшинств и люди с инвалидностью?

— Именно. В итоге мы получим парламент, состоящий на 90 процентов из олигархов и тех, кто лоялен к властям. Но это уже не важно.

— Почему?

— Потому что по новой Конституции Жогорку Кенеш превращен в нотариуса, и его члены ничего не решают и ни на что не влияют. Не забывайте, что у нас появится еще и Национальный курултай, который будет дублировать парламент.Со своей стороны члены курултая примутся контролировать высший законодательный орган, порицать его членов, лоббировать отзыв не согласных с генеральной линией.

Словом, мы получим совершенно непонятный гибрид, слишком громоздкий для нашей расшатанной дезорганизованной системы госуправления. Айнура Усупбекова

Прибавьте еще к этому и новую редакцию уголовного законодательства. В нем снижены санкции за подкуп, а злоупотребление админресурсом перекочевало из УК в Административный кодекс. Это роскошный «подарок» промышляющим запрещенными приемами. Если выборы по новым правилам — это атомная бомба, то отредактированные кодексы — детонатор.

— То есть мы оказались в тупике? Куда не кинь, везде клин.

— Отчасти. Остается ходить на выборы и голосовать за прогрессивных кандидатов, не продавать голоса и требовать подотчетности своих избранников. А чтобы выбор был осознанным, следует внимательно изучать списки и не вестись на обещания. В силу ограниченности полномочий парламентарии просто не смогут их выполнить.