Кыргызстан планирует ежегодно ввозить до 15 тысяч электромобилей

В Бишкеке прошел семинар «На пути к национальной стратегии в области электромобильности», где обсудили планы по ежегодному беспошлинному ввозу до 15 тысяч электромобилей и развитие зарядной инфраструктуры в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Центра климатического финансирования при кабинете министров.
Мероприятие организовано этим центром совместно с Министерством экономики и коммерции при поддержке Азиатского банка развития.
Основное внимание уделялось развитию рынка электромобилей, масштабированию зарядной инфраструктуры и созданию прозрачной среды для инвесторов.
Сегодня по стране функционирует более 230 зарядных станций, включая около 60 — в Бишкеке.
В ходе экспертной презентации представлены данные о динамичном росте рынка электромобилей в Кыргызской Республике. Так, в 2023 году в соответствии с правилами ЕАЭС утверждены квоты на беспошлинный ввоз электромобилей.
Если в 2022-м в стране насчитывалось около 5 тысяч электромобилей, то в 2023-2025 годах ежегодные квоты на беспошлинный импорт составляли до 10 тысяч единиц. В КР с 2026-го планируется ежегодно ввозить до 15 тысяч электромобилей, соответственно, размер квоты увеличится.
Развитие электромобильности рассматривается как часть стратегии по снижению выбросов, улучшению городской среды и укреплению зеленой экономики Кыргызстана.