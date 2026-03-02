09:20
Кыргызстан планирует ежегодно ввозить до 15 тысяч электромобилей

В Бишкеке прошел семинар «На пути к национальной стратегии в области электромобильности», где обсудили планы по ежегодному беспошлинному ввозу до 15 тысяч электромобилей и развитие зарядной инфраструктуры в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Центра климатического финансирования при кабинете министров.

Мероприятие организовано этим центром совместно с Министерством экономики и коммерции при поддержке Азиатского банка развития.

Основное внимание уделялось развитию рынка электромобилей, масштабированию зарядной инфраструктуры и созданию прозрачной среды для инвесторов.

Сегодня по стране функционирует более 230 зарядных станций, включая около 60 — в Бишкеке.

В ходе экспертной презентации представлены данные о динамичном росте рынка электромобилей в Кыргызской Республике. Так, в 2023 году в соответствии с правилами ЕАЭС утверждены квоты на беспошлинный ввоз электромобилей.

Если в 2022-м в стране насчитывалось около 5 тысяч электромобилей, то в 2023-2025 годах ежегодные квоты на беспошлинный импорт составляли до 10 тысяч единиц. В КР с 2026-го планируется ежегодно ввозить до 15 тысяч электромобилей, соответственно, размер квоты увеличится.

Семинар завершился выработкой ключевых рекомендаций: создание межведомственной рабочей группы и секретариата по электромобильности, внедрение «единого окна» для разрешительных процедур, утверждение единых стандартов зарядки и развитие инфраструктуры через государственно-частное партнерство.

Развитие электромобильности рассматривается как часть стратегии по снижению выбросов, улучшению городской среды и укреплению зеленой экономики Кыргызстана.
