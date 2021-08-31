Выборы-2021. Еще одна партия решила участвовать в гонке

В ЦИК поступило уведомление об участии в выборах депутатов Жогорку Кенеша от политической партии «Жаратман Эл». Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Уточняется, что уполномоченным представителем по выборам партия назначила Суранбаева Памира Маматкадыровича, уполномоченным представителем по финансовым вопросам — Асанбекову Салтанат Анарбековну.

ЦИК напоминает, согласно календарному плану, в течение пяти календарных дней после назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша политические партии, изъявившие желание участвовать в выборах, должны направить в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики письменное уведомление.

Оно должно быть с приложением нотариально удостоверенной копии устава политической партии, подписано и заверено печатью. Последний день подачи письменного уведомления — 3 сентября до 18.00 часов.

Вместе с тем, согласно частей 1, 2 статьи 60, части 1 статьи 601 конституционного закона, уведомление об участии на выборах кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по одномандатному избирательному округу начинается со дня утверждения схемы и границы избирательных округов до 6 сентября и заканчивается за 45 календарных дней до дня выборов — по 13 октября включительно.

Ранее письменное уведомление об участии в выборах депутатов ЖК КР поступило от политических партий «Социал-демократы», «Улуттар биримдиги», «Ишеним», «Альянс» и Партии зеленых.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут 28 ноября 2021 года.