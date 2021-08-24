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Власть

Руслан Казакбаев: В Центральной Азии могут быть спящие ячейки «Аль-Каиды»

Глава МИД Руслан Казакбаев заявил, что допускает наличие в государствах Центральной Азии спящих ячеек «Аль-Каиды», ИГИЛ и других международных террористических групп, но речь не о «Талибане». Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам министра, руководство движения «Талибан» ранее не раз заявляло, что сосредоточено только на внутренней повестке дня и не имеет планов внешней экспансии. А вот спящие ячейки могут быть в Центральной Азии у других международных террористических групп, которые заинтересованы в пропаганде своей идеологии.

«В части обеспечения безопасности во всем мире существуют общепринятые системные алгоритмы действий и мероприятий, и наша страна принимает такие же меры, как и другие государства Центральной Азии, конечно, во взаимодействии с ними, в двустороннем формате и в рамках региональных организаций», — сказал Руслан Казакбаев.

Сегодня республика полностью находится под контролем талибов. Исключением стала провинция Панджшер. «Талибан» предлагает вооруженной оппозиции сдаться, однако она отказалась. Известно, что отряды радикалов уже обступили провинцию и готовы начать операцию по захвату.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Стало известно, что «Талибан» определился с системой управления страной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204973/
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