Центральная Азия становится одним из перспективных туристических регионов мира

«Центральная Азия сегодня становится одним из наиболее перспективных туристических регионов мира. Общее наследие, стратегическое положение и растущая связанность создают уникальные возможности для формирования сильного регионального туристического направления. Кроме того, регион является стабильным и безопасным», — сказала она.

Международная конференция Turkmentravel 2026 проходит в Ашхабаде. Участники представляют туристический потенциал своих стран, инновационные решения в сфере путешествий и новые возможности для международного сотрудничества.

На Turkmentravel 2026 в Ашхабаде акцент делается на роль Туркменистана в развитии устойчивого туризма. Выставка проходит 14-16 апреля.