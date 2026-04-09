Всемирный банк ожидает замедления роста экономики в Центральной Азии и Европе

Фото МОТ. В 2026 году темпы экономического роста в Европе и Центральной Азии снизятся до 2,1 процента

Экономический рост в странах Европы и Центральной Азии существенно замедлится из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке, геополитической напряженности и фрагментации торговых связей. Об этом говорится в обзоре экономической ситуации в регионе, опубликованном Всемирным банком.

Ожидается, что в целом в 2026 году темпы экономического роста в регионе снизятся до 2,1 процента. По прогнозам, рост в России замедлится до 0,8 процента, в то время как темпы развития экономик других стран, вероятно, снизятся до 2,9 — из-за скачка цен на энергоносители, сдерживающего рост потребления, а также неопределенности, влияющей на инвестиции.

«Устойчивость региона продолжает подвергаться испытаниям, поскольку несколько стран зависят от импорта природного газа, нефти и удобрений», — заявила вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонелла Бассани.

«Во многих странах потребуются усилия по преодолению последствий кризиса, при этом особое внимание должно быть уделено целевым мерам по защите наиболее уязвимых слоев населения. Продолжение политических реформ, направленных на обеспечение устойчивого роста и создание рабочих мест, также поможет смягчить последствия кризиса и укрепить устойчивость и динамизм экономики», — добавила она.

Читайте по теме
Кыргызстан приветствует достижение соглашения о перемирии на Ближнем Востоке

Ожидается, что в 2026–2027 годах рост экономики в Центральной Азии замедлится в среднем до 4,9 процента — по мере стабилизации добычи нефти в Казахстане.

В Центральной Европе в этом году рост, вероятно, составит около 2,4 процента, а в 2027 году замедлится до 2,3 процента, при этом снижение потребления частично компенсируют государственными инвестициями, финансируемыми ЕС.

По прогнозам Всемирного банка, в ближайшие годы экономический рост на Западных Балканах составит в среднем 3,1 процента — благодаря инвестициям в инфраструктуру и активному экспорту услуг.

Ожидается, что в этом году рост экономики Украины снизится до 1,2 процента из-за продолжающихся боевых действий, подорожания энергоносителей и бюджетных проблем.

Конфликт на Ближнем Востоке остается ключевым фактором риска, способным серьезно ограничить мировые поставки энергоресурсов и удобрений, что может привести к значительному росту цен на энергоносители и продовольствие и еще больше затормозить региональное развитие.

Замедление роста производительности труда во многих странах Европы и Центральной Азии за последнее десятилетие побудило некоторых политиков дополнить реформы промышленной политикой — государственными мерами, направленными на поддержку конкретных секторов, видов деятельности или компаний.

Эксперты отмечают, что странам региона пошли бы на пользу меры, которые укрепляют будущую конкурентоспособность.

Например, почти две трети всех мер промышленной политики в настоящее время сосредоточены на сельском хозяйстве и производстве продовольствия, в то время как лишь 10 процентов направлены на высокотехнологичные отрасли или создание средств производства.

«Для обеспечения более динамичного роста производительности труда и числа рабочих мест страны могли бы уделить приоритетное внимание проведению смелых политических реформ, направленных на модернизацию деловой среды, стимулирование предпринимательства и повышение качества образования», — заявил представитель Всемирного банка Ивайло Изворски.

Промышленная политика, подчеркивают эксперты, должна поддерживать новые и динамично развивающиеся компании и идеи частного сектора, а не защищать действующих игроков, таких как государственные предприятия, и должна укреплять, а не подрывать конкуренцию.
Материалы по теме
Атака на Иран. Ликование и массовые митинги: народ празднует победу над США
Россия и КНР наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу
Атака на Иран. Тегеран и Вашингтон согласовали двухнедельное перемирие
Этой ночью погибнет целая цивилизация. Трамп снова угрожает Ирану
Атака на Иран. Моджтаба Хаменеи тяжело ранен и может быть без сознания — СМИ
Южный путь через Каспий: первые грузы из России в Кыргызстан доставили успешно
Кыргызстан доставил 129 тонн гуманитарной помощи в Иран
Атака на Иран. Тегеран отверг предложение США о временном прекращении огня
Отключение интернета в Иране побило мировой рекорд по длительности
Атака на Иран. Отставка генералов США, рост цен и удары ракет по дата-центрам
