Вода на исходе, климат угрожает будущему Центральной Азии

ВМО: глобальный климат вступил в фазу нестабильности

Глобальный климат вступил в фазу беспрецедентной нестабильности. Об этом говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Согласно исследованию, концентрации парниковых газов достигли рекордных значений, океаны продолжают стремительно нагреваться, а ледники сокращаются ускоренными темпами.

В докладе отмечается, что период 2015–2025 годов стал самым теплым за всю историю наблюдений. При этом 2025 год, по предварительным данным, вошел в тройку самых жарких лет. Средняя глобальная температура превысила доиндустриальный уровень примерно на 1,43 градуса Цельсия.

Отдельно подчеркивается, что Центральная Азия входит в число регионов, наиболее уязвимых к изменениям климата.

В частности, фиксируется ускоренное таяние горных ледников, от которых зависит водоснабжение стран региона, включая Кыргызстан.

Также отмечается рост частоты экстремальных погодных явлений — засух, паводков и селевых потоков.

В отчете подчеркивают, что Центральная Азия относится к регионам, где последствия глобального потепления проявляются быстрее среднего мирового уровня из-за горного рельефа и зависимости от ледниковых вод.

Эксперты ВМО предупреждают, что дальнейшее потепление усилит риски для водных ресурсов, сельского хозяйства и энергетики стран Центральной Азии.