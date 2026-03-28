В Центральной Азии и других горных регионах ледники тают невиданными прежде темпами. Повышение температуры сокращает продолжительность зимы и продлевает лето, что становится причиной отступления ледников, сообщила Служба новостей ООН.

На ледники приходится около 70 процентов запасов всей пресной воды на Земле. И почти 2 миллиарда человек полагаются на эти ресурсы, которые используются для водоснабжения, ведения сельского хозяйства, в промышленности и для выработки энергии.

Ледники помогают также сохранять экосистемы и являются местными «стабилизаторами климата» благодаря тому, что отражают и направляют солнечное излучение обратно в космос, предотвращая тем самым поглощение тепла на Земле.

По мере того как продолжается сокращение и даже исчезновение ледников, все более непредсказуемым становится водный цикл, что сказывается на водоснабжении во всем мире. Эта потеря представляет собой не только экологическую, но и экономическую проблему, которая сказывается на благосостоянии миллионов людей.

По оценкам программы ООН по окружающей среде, истощение запасов поступающей из ледников пресной воды чревато потерей $4 триллионов мирового валового внутреннего продукта вследствие сбоев в сельском хозяйстве, городском водоснабжении и производстве энергии.

Отмечается, что положение дел в Центральной Азии стремительно ухудшается.

Согласно докладу Евразийского банка развития за 2022 год, температура в регионе растет почти вдвое быстрее, чем в среднем на планете, что усугубляет проблему опустынивания и ускоряет темпы таяния ледников.

В ходе первой Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников, состоявшейся в мае 2025-го в Душанбе, президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил: «На сегодня полностью растаяли свыше 1 тысячи из 14 тысяч ледников в стране. За последние несколько десятилетий в нашей республике почти на треть сократился общий объем ледников, которые составляют более 60 процентов водных ресурсов Центральной Азии».

Не стали исключением и ледники Кыргызстана, где за последние 50-70 лет площадь, покрытая ими, сократилась на 16 процентов.

В ООН напомнили: по инициативе Таджикистана Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2025-й Международным годом сохранения ледников, чтобы привлечь внимание к проблеме таяния ледников и содействовать выработке политики и мер, направленных на их сохранение.

«Сохранение ледников является ключевым компонентом комплексной региональной стратегии адаптации к изменению климата в Центральной Азии, которую совместно разработали Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В рамках этой региональной стратегии пять стран укрепляют свой национальный потенциал в области мониторинга ледников, проводя совместный контроль и составляя комплексный перечень ледников региона», — говорится в сообщении.