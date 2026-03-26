Экономика

Афганистан значительно наращивает товарооборот со странами Центральной Азии

Афганистан значительно наращивает товарооборот со странами Центральной Азии, сообщает TOLOnews со ссылкой на Министерство промышленности и торговли страны.

Отмечается, что объем торговых операций Афганистана со странами региона по итогам 2025 года достиг $2,6 миллиарда, при этом экспорт афганской продукции вырос на 77 процентов и составил $216 миллионов.

Основу экспорта традиционно составляет сельскохозяйственная продукция. Афганистан поставляет на центральноазиатские рынки сухофрукты, гранаты, виноград, орехи, шафран, хлопок и овощи.

Экономисты отмечают, что рост торговли связан сразу с несколькими факторами. Страны региона заинтересованы в расширении экономических связей с Афганистаном как с потенциальным транзитным коридором к рынкам Южной Азии. Кабул также пытается активнее интегрироваться в региональные транспортные проекты, включая обсуждаемый железнодорожный коридор Термез — Мазари‑Шариф — Кабул — Пешавар, который в перспективе может соединить Центральную Азию с портами Пакистана.

В Палате сельского хозяйства и животноводства Афганистана отметили, что центральноазиатское направление стало приоритетным для сбыта аграрной продукции и реализации совместных инвестиционных программ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/367485/
