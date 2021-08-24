Евразийская интеграция: риски пандемии, барьеры и плюсы для Кыргызстана

В Чолпон-Ате прошло очередное заседание Евразийского межправительственного совета. После долгого перерыва, связанного с пандемией COVID-19, высокопоставленные персоны ЕАЭС впервые собрались в очном формате.

Премьер-министры стран союза обсуждали влияние пандемии на экономику ЕАЭС, имеющиеся проблемы и пути их решения.

Для Кыргызстана мероприятие стало возможностью не только показать свое гостеприимство, но и укрепить евразийские и двусторонние отношения с соседями.

Снова про барьеры

Евразийский экономический союз работает уже шесть лет. Все это время стороны говорят о необходимости устранить имеющиеся барьеры и препятствия. Заседание в Чолпон-Ате тоже не обошлось без этого. Причем кыргызстанская сторона обозначила важный момент.

Борьба с изменениями климата может стать инструментом для нечестной конкуренции.

«Несмотря на предпринимаемые шаги, мы все еще сталкиваемся с неприемлемыми для единого экономического пространства препятствиями в свободном передвижении товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Наблюдающаяся в последнее время тенденция снижения роли комиссии в определении препятствий и устранении барьеров идет не на пользу евразийской интеграции. Выражаю надежду на достижение целей союза по реализации свободного передвижения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов на пространстве ЕАЭС», — высказался глава кабинета министров Кыргызстана Улукбек Марипов.

Его поддержал и председатель правительства России Михаил Мишустин. Он согласился с тем, что странам «пятерки» нужно и дальше активно работать по устранению препятствий на пути свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Уже снято свыше полсотни препятствий, 12 из них — в прошлом году. Конечно, предстоит еще многое сделать. Михаил Мишустин

К слову, по итогам заседания премьер-министры ЕАЭС утвердили перечень препятствий для работы по их устранению на 2021-2022 годы. В него вошли 14 препятствий: 13 ограничений и одно изъятие.

«Формирование перечня — трудоемкий, но очень важный процесс. Фактически сегодня главы правительств обозначили наиболее чувствительные препятствия для союза, которые необходимо устранить в 2021-2022 годы. Их фиксация и дальнейшая работа по устранению — еще один значимый шаг в обеспечении функционирования внутреннего рынка без барьеров, изъятий и ограничений», — прокомментировал решение член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ ЕЭК Гегам Варданян.

Расслабляться рано

Пандемия коронавируса продолжается во всем мире. Страны ЕАЭС не исключение. В прошлом году им пришлось в условиях карантина и закрытых границ объединятся и оперативно решать насущные вопросы. Экономики стран союза начали постепенно восстанавливаться. Но и в этом году пока рано думать о том, что беда миновала.

Мы должны осознавать, что риски пандемии носят более долгосрочный характер, чем предполагалось ранее. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин

Он отметил, что в последнем отчете Всемирный банк подчеркивает, что две трети развивающихся стран не смогут компенсировать прошлогоднее снижение доходов на душу населения к 2022 году. Эта динамика формирует дополнительный потенциал для дисбаланса мировой экономики и усиливает риски для восстановления спроса на глобальных рынках.

«Считаю необходимым актуализировать принятые в рамках ЕАЭС в апреле 2020-го меры по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19 с учетом необходимости поддержки экономик наших государств в условиях возросшей неопределенности», — высказался премьер-министр Казахстана.

Кроме того, важно подумать и о том, чтобы в будущем не было проблем с поставками товаров. Ведутся работы по подготовке дорожной карты по формированию общего рынка органической сельхозпродукции.

«Меры, предусмотренные в этом документе, будут способствовать развитию агропромышленного комплекса ЕАЭС. Следующий этап — повышение конкурентоспособности товаров на внутренних и внешних рынках. В этом вопросе важно подготовить страховую поддержку экспорта товаров внутри ЕАЭС и на рынки третьих государств», — отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Обратили внимание страны и на необходимость продолжения работы в сфере создания единой системы госзакупок.

Шансы отстоять свое

Политолог Шерадил Бактыгулов считает, что заседание Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате стало возможностью для Кыргызстана продвинуть свои интересы. Подобные встречи позволяют сверить часы на уровне руководителей исполнительной ветви власти стран-участниц ЕАЭС и на самом высоком уровне решить вопросы взаимодействия по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес для стран-участниц ЕАЭС.

«Президент Кыргызстана Садыр Жапаров воспользовался возможностью, чтобы провести на полях заседания двусторонние и многосторонние встречи. Это позволило обсудить детали кыргызско-российского, кыргызско-армянского, кыргызско-белорусского, кыргызско-казахского и кыргызско-узбекского сотрудничеств по тем моментам, которые представляют интерес для кыргызской стороны и для той страны, которая имеет свои интересы в сотрудничестве с КР», — сказал Шерадил Бактыгулов.

Участие в заседании Евразийского межправительственного совета Узбекистана — уникальная возможность обсудить с республикой важные вопросы.

Тут и вопросы безопасности страны, защиты от инфекционных заболеваний, облегчения транзита транспорта, свободной перевозки и перемещения грузов, финансов, людей в рамках ЕАЭС.

«Следует отметить, что премьер-министры в некоторых странах, например в Армении, фактически являются первым лицом государства. В России премьер-министр хотя и четвертое лицо государства по протокольному старшинству, но фактически это второе лицо Федерации по своему влиянию и масштабам деятельности. И такая же ситуация в других странах. Поэтому очень хорошо, что такие встречи состоялись и что руководство Кыргызстана провело беседы, переговоры, сделало заявление по самим широким вопросам. С каждой страной у нас есть свои интересы сотрудничества, есть и сложившиеся традиции сотрудничества, и было полезно провести такие встречи» — говорит эксперт.

На подобных заседаниях есть официальная часть, когда проводятся встречи в узком и расширенном составах, обсуждаются злободневные вопросы.

Но и есть еще очень важная неформальная часть, когда встречи и переговоры идут на полях.

По словам Шерадила Бактыгулова, на таких неформальных заседаниях решаются вопросы стратегии и тактики развития двух и многосторонних отношений, заключаются договоренности по направлениям деятельности. На официальной части, предусмотренной программой, выносятся на рассмотрение вопросы уже договоренные и вошедшие в повестку дня встреч, и таким образом, сочетание подобных типов работы предоставляет стране-участнице, странам-участницам и принимающей стране хорошую возможность для того, чтобы продвинуть интересы.