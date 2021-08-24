11:17
USD 84.58
EUR 99.22
RUB 1.14
Власть

Евразийская интеграция: риски пандемии, барьеры и плюсы для Кыргызстана

В Чолпон-Ате прошло очередное заседание Евразийского межправительственного совета. После долгого перерыва, связанного с пандемией COVID-19, высокопоставленные персоны ЕАЭС впервые собрались в очном формате.

Премьер-министры стран союза обсуждали влияние пандемии на экономику ЕАЭС, имеющиеся проблемы и пути их решения.

Для Кыргызстана мероприятие стало возможностью не только показать свое гостеприимство, но и укрепить евразийские и двусторонние отношения с соседями.

Снова про барьеры

Евразийский экономический союз работает уже шесть лет. Все это время стороны говорят о необходимости устранить имеющиеся барьеры и препятствия. Заседание в Чолпон-Ате тоже не обошлось без этого. Причем кыргызстанская сторона обозначила важный момент.

Борьба с изменениями климата может стать инструментом для нечестной конкуренции.

«Несмотря на предпринимаемые шаги, мы все еще сталкиваемся с неприемлемыми для единого экономического пространства препятствиями в свободном передвижении товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Наблюдающаяся в последнее время тенденция снижения роли комиссии в определении препятствий и устранении барьеров идет не на пользу евразийской интеграции. Выражаю надежду на достижение целей союза по реализации свободного передвижения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов на пространстве ЕАЭС», — высказался глава кабинета министров Кыргызстана Улукбек Марипов.

Его поддержал и председатель правительства России Михаил Мишустин. Он согласился с тем, что странам «пятерки» нужно и дальше активно работать по устранению препятствий на пути свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

Уже снято свыше полсотни препятствий, 12 из них — в прошлом году. Конечно, предстоит еще многое сделать.

Михаил Мишустин

К слову, по итогам заседания премьер-министры ЕАЭС утвердили перечень препятствий для работы по их устранению на 2021-2022 годы. В него вошли 14 препятствий: 13 ограничений и одно изъятие.

«Формирование перечня — трудоемкий, но очень важный процесс. Фактически сегодня главы правительств обозначили наиболее чувствительные препятствия для союза, которые необходимо устранить в 2021-2022 годы. Их фиксация и дальнейшая работа по устранению — еще один значимый шаг в обеспечении функционирования внутреннего рынка без барьеров, изъятий и ограничений», — прокомментировал решение член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ ЕЭК Гегам Варданян.

Расслабляться рано

Пандемия коронавируса продолжается во всем мире. Страны ЕАЭС не исключение. В прошлом году им пришлось в условиях карантина и закрытых границ объединятся и оперативно решать насущные вопросы. Экономики стран союза начали постепенно восстанавливаться. Но и в этом году пока рано думать о том, что беда миновала.

Мы должны осознавать, что риски пандемии носят более долгосрочный характер, чем предполагалось ранее.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин

Он отметил, что в последнем отчете Всемирный банк подчеркивает, что две трети развивающихся стран не смогут компенсировать прошлогоднее снижение доходов на душу населения к 2022 году. Эта динамика формирует дополнительный потенциал для дисбаланса мировой экономики и усиливает риски для восстановления спроса на глобальных рынках.

«Считаю необходимым актуализировать принятые в рамках ЕАЭС в апреле 2020-го меры по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19 с учетом необходимости поддержки экономик наших государств в условиях возросшей неопределенности», — высказался премьер-министр Казахстана.

Кроме того, важно подумать и о том, чтобы в будущем не было проблем с поставками товаров. Ведутся работы по подготовке дорожной карты по формированию общего рынка органической сельхозпродукции.

«Меры, предусмотренные в этом документе, будут способствовать развитию агропромышленного комплекса ЕАЭС. Следующий этап — повышение конкурентоспособности товаров на внутренних и внешних рынках. В этом вопросе важно подготовить страховую поддержку экспорта товаров внутри ЕАЭС и на рынки третьих государств», — отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Обратили внимание страны и на необходимость продолжения работы в сфере создания единой системы госзакупок.

Шансы отстоять свое

Политолог Шерадил Бактыгулов считает, что заседание Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате стало возможностью для Кыргызстана продвинуть свои интересы. Подобные встречи позволяют сверить часы на уровне руководителей исполнительной ветви власти стран-участниц ЕАЭС и на самом высоком уровне решить вопросы взаимодействия по самому широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес для стран-участниц ЕАЭС.

«Президент Кыргызстана Садыр Жапаров воспользовался возможностью, чтобы провести на полях заседания двусторонние и многосторонние встречи. Это позволило обсудить детали кыргызско-российского, кыргызско-армянского, кыргызско-белорусского, кыргызско-казахского и кыргызско-узбекского сотрудничеств по тем моментам, которые представляют интерес для кыргызской стороны и для той страны, которая имеет свои интересы в сотрудничестве с КР», — сказал Шерадил Бактыгулов.

Участие в заседании Евразийского межправительственного совета Узбекистана — уникальная возможность обсудить с республикой важные вопросы.

Тут и вопросы безопасности страны, защиты от инфекционных заболеваний, облегчения транзита транспорта, свободной перевозки и перемещения грузов, финансов, людей в рамках ЕАЭС.

«Следует отметить, что премьер-министры в некоторых странах, например в Армении, фактически являются первым лицом государства. В России премьер-министр хотя и четвертое лицо государства по протокольному старшинству, но фактически это второе лицо Федерации по своему влиянию и масштабам деятельности. И такая же ситуация в других странах. Поэтому очень хорошо, что такие встречи состоялись и что руководство Кыргызстана провело беседы, переговоры, сделало заявление по самим широким вопросам. С каждой страной у нас есть свои интересы сотрудничества, есть и сложившиеся традиции сотрудничества, и было полезно провести такие встречи» — говорит эксперт.

На подобных заседаниях есть официальная часть, когда проводятся встречи в узком и расширенном составах, обсуждаются злободневные вопросы.

Но и есть еще очень важная неформальная часть, когда встречи и переговоры идут на полях.

По словам Шерадила Бактыгулова, на таких неформальных заседаниях решаются вопросы стратегии и тактики развития двух и многосторонних отношений, заключаются договоренности по направлениям деятельности. На официальной части, предусмотренной программой, выносятся на рассмотрение вопросы уже договоренные и вошедшие в повестку дня встреч, и таким образом, сочетание подобных типов работы предоставляет стране-участнице, странам-участницам и принимающей стране хорошую возможность для того, чтобы продвинуть интересы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204815/
просмотров: 354
Версия для печати
Материалы по теме
Заседание Евразийского межправсовета. Подписаны 16 документов
Михаил Мишустин: Необходимо и дальше работать над снятием барьеров в ЕАЭС
Абдулла Арипов: Необходимо эффективно использовать транспортный потенциал ЦА
Роман Головченко: Крайне важен процесс создания общего рынка госзакупок ЕАЭС
Армения поддерживает создание евразийской страховой организации
Аскар Мамин: Риски пандемии носят более долгосрочный характер, чем ожидалось
Садыр Жапаров назвал наиболее актуальные направления работы ЕАЭС
Улукбек Марипов: Страны ЕАЭС все еще сталкиваются с барьерами в торговле
Улукбек Марипов предложил провести на Иссык-Куле Евразийский экологический форум
Улукбек Марипов: Испытание пандемией укрепило потенциал ЕАЭС
Популярные новости
Камчыбек Ташиев и&nbsp;проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео Камчыбек Ташиев и проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео
Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во&nbsp;лжи. Обращение Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во лжи. Обращение
Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев
Автомобили, деньги и&nbsp;орден &laquo;Манас&raquo; получили призеры Олимпиады в&nbsp;Токио Автомобили, деньги и орден «Манас» получили призеры Олимпиады в Токио
Бизнес
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
Когда не&nbsp;можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты Когда не можешь бросить курить. Насколько опасен никотин, проверяли эксперты
24 августа, вторник
11:14
Президент Кыргызстана повторно наложил вето на закон о профсоюзах Президент Кыргызстана повторно наложил вето на закон о ...
11:05
Как реконструируют дорогу, игнорируя частную собственность местных жителей
10:54
Президент Садыр Жапаров участвует в коллегии МВД
10:48
Ситуация в Афганистане. Правозащитники предупреждают о гуманитарной катастрофе
10:44
Дело «Кумтора». Сторонники Торобая Зулпукарова требуют его освобождения